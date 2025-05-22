Medi Ambient
Tarragona reprèn els treballs de neteja de les franges contra incendis forestals
L'Ajuntament actua en diverses zones com l'ermita de la Salut, les Coves del Llorito, Boscos de Tarragona i Cala Romana
L'Ajuntament de Tarragona reprèn els treballs per a la creació i manteniment de franges de protecció i prevenció d'incendis forestals, s'emmarquen en la planificació d'actuacions definida al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal de Tarragona. Enguany s'actuarà a les zones de l'ermita de la Salut, Coves del Llorito, CIFO – Centre d'Innovació i Formació Ocupacional, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol i Cala Romana.
Els treballs cobriran unes 23 hectàrees. Com ja és habitual, els treballs forestals consisteixen en la reducció de la densitat de l'arbrat (pi blanc) i de la distància entre capçades, la desbrossada, la retirada de troncs, la trituració i estassada de les restes de poda.