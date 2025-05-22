Música
Suu, Scorpio, Juls o Nakani Kanté encapçalen el 15è festival Sota la Palmera de Tarragona
Se celebrarà del 27 de juny al 9 d'agost
Suu, Scorpio, Juls o Nakani Kanté encapçalen el 15è festival Sota la Palmera de Tarragona, que se celebrarà del 27 de juny al 9 d'agost i comptarà amb 46 activitats gratuïtes, ha informat aquest dimecres l'organització en roda de premsa.
Amb l'Espai Jove la Palmera (a l'antiga Facultat de Lletres) com a epicentre, la programació inclourà cicles temàtics com Margalló, amb actuacions de dansa i música emergent els dimarts; Estiu amb Cooperació, amb cinema social els dimecres; i les nits temàtiques dels dijous, amb música i dansa.
Els divendres i dissabtes estaran dedicats als concerts, amb actuacions de Suu, Scorpio, Nakani Kanté, Lia Sampai, Al·lèrgiques al Pol·len, Fingerbiter, Maria Fort, Fòrum o Elisabeth Born, entre d'altres.
El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha destacat que «no és només una programació d'estiu, és una acció que aposta pel talent emergent i local amb un 60 % del cartell format per artistes joves del territori».
El festival Sota la Palmera està impulsat per l'Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb més d'una desena d'entitats i col·lectius del territori.