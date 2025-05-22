Successos
Roben una polsera d'or a una anciana a Tarragona a plena llum del dia
La família ofereix recompensa a qui pugui aportar alguna informació del robatori i trobi la joia
Una dona de 82 anys ha estat víctima aquest dimecres d'un robatori a plena llum del dia a Tarragona. A través de les xarxes socials han explicat que el furt s'hauria produït a l'avinguda Ramón i Cajal.
Segons expliquen, una dona morena amb el pel recollit, que vestia texans i una samarreta blanca, s'hauria fet passar per la filla d'una antiga coneguda de la senyora i li hauria pres una polsera d'or. L'autora hauria aprofitat la confiança de l'anciana per fer-li tocaments preguntant-li si li feien mal les cames.
Després del robatori, l'autora hauria sortit corrents mentre una altra dona, còmplice de la lladre, entretenia a l'anciana dient-li que ho havia vist tot i que la delinqüent havia marxat amb un cotxe que passava per allí.
Davant aquest fet, la família de la dona demana la col·laboració ciutadana per si algú té algun tipus d'informació, va veure el robatori o si troba la joia. Ofereixen recompensa.
La polsera robada, que té molt valor sentimental, està formada per 18-20 quadrats d'1x1 cm amb un símbol que sembla un arbre en relleu. La família ha compartit una fotografia d'unes arracades que van a joc de la polsera, per si algú se la trobés.