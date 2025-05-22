Espai Públic
La plataforma del Miracle de Tarragona ja és història i desapareix del litoral
El projecte per a recuperar la zona costanera es presentarà al setembre
La plataforma de la platja del Miracle de Tarragona ja ha desaparegut. L’enderroc s’ha executat al 100%, sense problemes, i ara l’empresa encarregada de realitzar les obres inicia una segona fase per reciclar els materials. Es tractava d’una estructura de 50 metres de longitud i les 12.000 tones de formigó.
D’aquest formigó, es preveu poder recuperar el 90%. «Volem retornar a la ciutat aquesta part del front litoral urbà i preparar-lo per lluitar activament enfront de l’emergència climàtica. Hem tret un asfalt que mai hagués hagut de ser-hi», va expressar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Al setembre, el govern local presentarà el projecte per renaturalitzar l’espai que haurà d’executar el ministeri per la Transició Ecològica. El cost que tindrà el projecte encara no està definit. «Anem tenint reunions amb la Direcció Provincial de Costes. Creiem que han de conviure tota mena d’activitats des de la protecció ambiental, que és la nostra prioritat», va dir el conseller de Medi Ambient, Guillermo García.
En aquest sentit, s’ha plantejat la possibilitat d’instal·lar alguna mena de zona esportiva. Ara per ara, l’Ajuntament treballa perquè durant l’impàs entre les obres d’enderroc i la renaturalització, la ciutadania pugui aprofitar i gaudir de l’espai. Abans caldrà fer unes proves per saber la fondària dels fonaments de la plataforma, ja que la idea és treure tot el ciment.
Durant l’estiu, tota la platja estarà oberta, excepte un perímetre de seguretat d’escassos metres al voltant de les obres. Però la platja de gossos enguany no es podrà delimitar. «És una pena, però enguany no és possible. Segur que l’any vinent la podrem tornar a tenir aquí», va expressar l’alcalde.
Línies de pàrquing
Viñuales també va confirmar que a la zona es recuperarà zona de pàrquing, però no el volum que tenia la plataforma. «Haurem de disposar d’algunes línies per facilitar l’accés de la ciutadania a l’entorn», va dir el batlle. Sí que es tancarà la zona coincidint amb el Concurs de Focs Artificials per qüestions de seguretat, ja que en cas d’accident no es podria garantir l’evacuació de la gent.
Després de l’emmagatzematge en condicions adequades de les diferents fraccions a peu d’obra, ara es procedeix al seu trasllat fins la planta de tractament (ubicada a Calafell), a on s’efectuarà la recuperació i valorització del material.