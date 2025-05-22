Ciència
Més de 600 persones participen al 'Pint of Science' a Reus i Tarragona
El festival de divulgació científica consolida el seu èxit a la demarcació amb tres dies consecutius de xerrades científiques sobre diferents disciplines
Més de 600 persones han assistit aquesta setmana al festival de divulgació científica Pint of Science a Reus i Tarragona. Entre dilluns i dimecres s’han fet 43 xerrades sobre temes de recerca diversos, en un ambient informal i, sobre tot, molt participatiu. L’objectiu: apropar la recerca a la ciutadania, que ha demostrat que l’interessa la ciència. L’esdeveniment s’ha fet a la Sala Zero i l’Old Dirty Burgers de Tarragona, i al Cafè Teatre i l’As de Copes de Reus.
«Per a moltes de les persones que hi participen és la primera vegada que escolten parlar de recerca en directe i en un ambient tan proper com un bar. Aquest contacte directe amb el públic permet trencar barreres i genera encara més interès per la ciència», destaca Fran Algaba, president de l’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona (DivulgaTGN), que col·labora en l’organització del festival.
Durant aquesta edició del festival han participat 43 investigadors de perfils diversos que fan recerca al territori. N’hi ha que es troben en els inicis de la seva carrera investigadora, però d’altres tenen una àmplia trajectòria en el món de la recerca, que formen part de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i altres centres de recerca del territori com l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Universitat de Barcelona, la Universidad Rey Juan Carlos, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) o l’Associació Jóvenes Nucleares.
Diversitat temàtica
Durant els tres dies s’han abordat temes tan diversos d’àmbits com la salut, la ciència i la tecnologia, les humanitats o les ciències socials. El festival Pint of Science se celebra a la demarcació de Tarragona des de fa vuit anys i en aquesta edició s’ha fet simultàniament a 27 països de tot el món. L’Estat espanyol és el segon país amb més participació, amb 75 localitats implicades en organitzar aquesta activitat i més d’un miler de xerrades, i ja s’ha convertit en un referent per apropar la ciència a la ciutadania. A Tarragona i a Reus fa vuit anys que l’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona (DivulgaTGN) col·labora en l’organització del festival.