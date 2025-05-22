Cultura
Mèdol transformarà el Fortí de Sant Jordi en escenari d'una òpera contemporània
Es tracta d’una adaptació musical d’'Anòxia', de Fito Conesa i Claudia Schneider, premi de videocreació 2023
El pati del Fortí de Sant Jordi, baluard costaner del segle XVIII declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, acollirà aquest dissabte 24 de maig a les 21 h una proposta d’òpera contemporània: Anòxia, naumàquia coral, de l’artista Fito Conesa.
L'activitat s’emmarca en la programació del Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol, que torna un cop més a activar espais no normatius de la ciutat com a escenaris d’expressió artística.
Concebuda com un cant simbòlic a la crisi climàtica del Mediterrani, Anòxia, naumàquia coral és una òpera en què interactuen diferents veus i un component electrònic. Es tracta d’una adaptació d’uns 25 minuts de durada de l’obra que va guanyar el Premi de Videocreació de la Xarxa i Loop 2023, i que en aquest format només musical compta amb la interpretació de la mezzosoprano Claudia Schneider i un cor a tres veus format per Erika Michi, Enrikson i Siddarth Singh. Fito Conesa, al teclat, condueix la interpretació.
L’Anòxia es produeix quan falta oxigen respirable a les cèl·lules, els teixits o un sistema biològic determinat, com poden ser els aquàtics. El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides ha alertat que el Mediterrani és una de les regions més afectades pel canvi climàtic, amb impacte directe sobre l’oxigenació de l’aigua. Zones com el Delta de l’Ebre, l’Albufera de València o la llacuna de Venècia han patit episodis d’anòxia o hipòxia estacional causats per excés de nutrients de l’agricultura, combinats amb l’augment de la temperatura i la baixa renovació de l’aigua. A partir d’aquesta idea, Fito Conesa ha construït una obra poètica i cerimonial que apel·la a l'emergència i a la responsabilitat respecte el medi ambient.
L’objectiu de Mèdol amb aquesta proposta és que el públic prengui consciència de la problemàtica d’una manera simbòlica i emocional amb el Fortí de Sant Jordi com a escenari, davant la mar, convertit en un espai de ressonància i significat.
L’accés del públic és gratuït prèvia reserva i les invitacions es poden aconseguir omplint el següent formulari: https://medol.cat/activitats/fitoconesa-anoxia-naumaquia/.