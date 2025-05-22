Llibres
Que llegir no sigui un repte, sinó un plaer
Aquest dimarts es va presentar ‘El zoo d’en Pitus’, tercer volum de la col·lecció de lectura fàcil impulsada per la Diputació
Aquest dimarts es va presentar al Palau Bofarull de la Diputació a Reus el tercer volum de la Col·lecció El Far, impulsada per la Diputació i adreçada a persones amb dificultats lectores. En aquesta ocasió s’ha escollit un clàssic de la literatura juvenil en català, El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas, que per a la col·lecció ha sestat versionat per Ana Crespo i il·lustrat per Natàlia Setó.
A la presentació hi va ser Susanna Giner, professional del Centre d’Educació Especial Alba. Ella, juntament amb la seva companya de centre Teresa Mateu, va ser la impulsora del projecte, que va sorgir després de constatar les inquietuds dels seus propis alumnes.
«Ens vam trobar amb xiquets que, tot i les seves dificultats, eren capaços d’accedir a la lectoescriptura. Veiem, però, que amb quinze anys tenien el nivell de lectura d’un Teo va al mercat. Però amb quinze anys ells no volien llegir Teo, sinó Harry Potter. Així que vam pensar a agafar lectures com Harry Potter i rebaixar-ne el nivell. Primer ho vam fer nosaltres a la mateixa escola, però un bon dia vam trucar a la porta de la Diputació i ells van respondre. Així va néixer la Col·lecció El Far», explica la Susanna.
El primer llibre editat va ser Animalades, de Judit Robert (amb versió de Susanna Giner i Teresa Mateu i il·lustracions de Xavier Huguet), i el va seguir I tu, què hi fas aquí?, de Joaquim Carbó (adaptat per Susanna Giner i Teresa Mateu amb il·lustracions de Jordi Viladoms).
Tots tres volums s’han publicat seguint les pautes de la lectura fàcil, que determinen per exemple que els textos s’han de maquetar en bandera, sense justificar, amb marges amplis i interlineat generós. Pel que fa a la redacció, es busca que el vocabulari sigui senzill i les expressions concises i clares, evitant les frases subordinades i esporgant el que pot ser irrellevant. La il·lustració, per la seva banda, ha de ser descriptiva de l’acció i estar clarament relacionada amb el text que acompanya.
Així ho explica Natàlia Setó, qui va ser alumna de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i va fer les il·lustracions del Zoo d’en Pitus com a projecte final del Cicle Superior d’Il·lustració: «Les il·lustracions per als llibres de lectura fàcil no poden ser abstractes, ni s’han d’intuir. Han de ser descriptives del que està explicant el text». Pel que fa a l’estil, la Natàlia explica que va fer els dibuixos «seguint la tècnica dels llapis de colors, perquè m’agrada molt la il·lustració tradicional i penso que encaixa molt bé amb aquesta història».
La il·lustradora havia llegit El zoo d’en Pitus de petita «perquè és un d’aquells llibres que sempre ronda per les cases», i admet que en rellegir la història d’adulta «la mires d’una altra manera i t’adones que és una història molt tendra». És per això, detalla, que va decidir fer unes il·lustracions que lliguessin amb aquella tendresa, tot aportant un estil propi.
Aquest projecte compta amb el suport de l’Associació de Lectura Fàcil, entitat que treballa per fer la lectura accessible a tothom. Els destinataris d’aquests llibres poden ser des de joves amb dificultats lectores fins a persones nouvingudes o adults que s’han incorporat tard a la lectura. Els tres volums de la col·lecció es poden adquirir en línia mitjançant la web de la Llibreria de la Dipta (www.dipta.cat/llibreria).