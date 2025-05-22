Política
Junts es trenca a Tarragona
La consellera Elvira Vidal ha abandonat el grup municipal juntaire per «discrepàncies» amb el portaveu, Jordi Sendra
Junts per Catalunya es trenca a l’Ajuntament de Tarragona. La consellera Elvira Vidal ha abandonat el grup municipal de JxCat per «desavinences» amb el seu portaveu, Jordi Sendra. Aquest dijous al matí, l’edil ha comunicat la seva decisió a l’alcalde, Rubén Viñuales, i també li ha expressat la seva voluntat de continuar «treballant per la ciutat» com a regidora no adscrita. La seva sortida de la formació sobiranista s’ha produït deu dies després que els juntaires anunciessin que no entraven al govern del PSC.
Ho van fer en una roda de premsa on estaven presents tots els consellers de Junts —Sendra i Pep Manresa—, a excepció de Vidal. «No se’m va informar», ha assegurat l’edil, qui ha criticat que no la van fer partícip de les negociacions amb els socialistes. En aquest sentit, ha assenyalat les seves desavinences amb la resta de companys de grup en les maneres de treballar. A més, durant aquests gairebé dos anys de mandat s’ha sentit «poc valorada» i critica que ha estat «apartada» de les decisions del partit, com la de quedar-se finalment en l’oposició. Després de meditar-ho durant mesos, ha acabat marxant de la formació juntaire.
Al migdia, la consellera ha informat sobre la seva sortida a Jordi Sendra, que ha retret a Vidal el seu «qüestionament» de la decisió de no pactar amb el PSC així com del lideratge del grup municipal. Al contrari del que ha explicat la nova regidora no adscrita, el líder de Junts per Catalunya a Tarragona ha assegurat que «ella sabia que fèiem una roda de premsa per anunciar que no entràvem a govern i, el dia abans, em va dir per Whatsapp que no hi estava d’acord i que no vindria».
En les darreres eleccions municipals del 2023, uns comicis on Elvira Vidal formava part de la candidatura juntaire com a independent i ocupava el número ‘2’. L’expresidenta de l’Associació de Veïns de Solimar és consellera de l’Ajuntament de Tarragona des del 2019, quan va entrar al consistori de la mà de Junts per Tarragona. L’any 2021, amb l’entrada dels convergents i la CUP al govern de Pau Ricomà (ERC), va assumir la cartera de Contractació, Capacitats Diverses i Parcs i Jardins.
Aquesta és la segona sortida que es produeix al grup municipal de Junts per Catalunya en pocs dies. La setmana passada, va plegar l’assessora del grup, qui ha assegurat que «no està relacionat amb la marxa de Vidal», sinó amb els seus reptes professionals; i s’ha adonat que «la política no és el meu món».
Tres no adscrits
El plenari municipal passarà a tenir tres consellers no adscrits amb Vidal. L’edil se sumarà a Javier Gómez i Jaime Duque, que van abandonar el grup municipal de Vox ara fa un any. L’aritmètica es complica encara més per al govern a l’hora de buscar majories, ja que Junts, un dels seus principals aliats, ha perdut un regidor i ara en té dos, els mateixos que ECP i un més que Vox, el partit amb menys representació. Per tant, el paper que jugui Vidal fins al final del mandat serà clau.