El mar\u00e7 del 2024, van abandonar Vox i es van convertir en consellers no adscrits. Un any despr\u00e9s, consideren que va ser la millor decisi\u00f3?. Javier G\u00f3mez: \u00abS\u00ed. La direcci\u00f3 del partit va canviar i es va tornar autorit\u00e0ria. A m\u00e9s, les idees que defensaven ja no eren les mateixes que al principi. A m\u00e9s, no pod\u00edem obrir la boca sense enviar abans el que fos a Madrid, era una pressi\u00f3 cont\u00ednua. Vox, que volia acabar amb la partitocr\u00e0cia, ha acabat sent el seu representant m\u00e0xim\u00bb.. Jaime Duque: \u00abI vull dir que no som dues persones tr\u00e0nsfugues o no adscrites, sin\u00f3 persones moderades. Sobretot, perqu\u00e8 creiem en la llibertat de pensament, que \u00e9s el que els va portar a marxar d\u2019on \u00e9rem. A m\u00e9s, el pacte antitransfuguisme no \u00e9s una llei, sin\u00f3 un acord entre partits que el que busquen \u00e9s blindar els seus interessos\u00bb.. Creuen que la influ\u00e8ncia de les direccions nacionals \u00e9s tan forta en la resta de grups municipals?. \u00abSegurament. Qu\u00e8 ha passat amb el possible pacte entre Junts i el Partit Socialista? Hi ha hagut una intromissi\u00f3 de Puigdemont i ha dit que no? Aix\u00f2 no est\u00e0 b\u00e9. La pol\u00edtica municipal \u00e9s molt diferent de la nacional. El problema de Tarragona \u00e9s que temes com la ubicaci\u00f3 de la futura estaci\u00f3 intermodal, es decideixi des de Madrid. Per una altra banda, creiem que la pol\u00edtica ha de tornar a ser una cosa civilitzada i no polaritzada com \u00e9s ara. S\u2019han d\u2019abandonar els discursos d\u2019odi i incendiaris. Quan veig una persona d\u2019ERC no el veig com un enemic, sin\u00f3 com un adversari pol\u00edtic\u00bb.. Justament, ERC ha acusat el govern del PSC de tenir un pacte encobert amb Junts i vost\u00e8s.. (JG): \u00abHo desmentim totalment. Com \u00e9s normal, han negociat amb nosaltres temes concrets, com els pressupostos o la brossa. Parlem amb l\u2019alcalde? S\u00ed, per\u00f2 moltes vegades li hem dit que no. Sempre hem votat el que creiem que \u00e9s millor per a la ciutat\u00bb.. (JD): \u00abNo hi ha cap pacte i mai ning\u00fa ens ha demanat que votem en un sentit o un altre\u00bb.. Com definirien la seva relaci\u00f3 amb el govern?. \u00ab\u00c9s bona i cordial\u00bb.. Tot i les retic\u00e8ncies de gran part de l\u2019oposici\u00f3, vost\u00e8s van votar a favor d\u2019adjudicar el nou contracte de la brossa a Urbaser.. \u00ab\u00c9s evident que el PSC ha apostat per seguir les directrius dels t\u00e8cnics de la casa. Nosaltres no donem suport al que diu l\u2019alcalde, sin\u00f3 a un procediment que s\u2019est\u00e0 fent b\u00e9, mentre no diguin el contrari. La gent ens diu que ens hem venut al govern del PSC, per\u00f2 no \u00e9s veritat\u00bb.. Com valoren el mandat de Vi\u00f1uales fins al dia d\u2019avui?. (JG): \u00abPer una part, s\u2019han fet coses que s\u2019havien de fer. Les inversions en seguretat, la destrucci\u00f3 del mamotreto, l\u2019aprofitament de la Tabacalera, la definici\u00f3 de l\u2019alberg la Residencial, que no \u00e9s per als MENA \u2014menor estranger no acompanyat\u2014 sin\u00f3 per a fam\u00edlies i joves, s\u00f3n coses que trobo que estan b\u00e9. Per\u00f2 hi va haver coses que no ens van agradar, com la brutal pujada d\u2019impostos del primer any i, sobretot, la forma com es va fer. Tampoc ens agrada l\u2019aposta que fa el govern pel que nosaltres considerem ideologia woke\u00bb.. (JD): \u00abConsidero que no ho han tingut f\u00e0cil perqu\u00e8 han estat en minoria i sense l\u2019estabilitat que esperaven al principi. Tot i aix\u00f2, hi ha persones que han demostrat que estan preocupats per Tarragona, com la consellera Montse Adan, que va aconseguir un consens m\u00e0xim per l\u2019ordenan\u00e7a de terrasses\u00bb.. Quins s\u00f3n els reptes que cal afrontar ara?. \u00abTenir una ciutat m\u00e9s segura i que creixi tamb\u00e9 per Llevant. Per la Budallera, la Vall del Llorito i Mas d\u2019en Sorder. Tamb\u00e9 hem d\u2019aconseguir que la gent surti al carrer i reclami que la intermodal no acabi a Vila-seca, sin\u00f3 aqu\u00ed. Imagina una Tarragona amb la fa\u00e7ana alliberada de la via f\u00e8rria, on les mercaderies surten pel costat del riu i no toquen la ciutat. Si perdem aquesta oportunitat, plorarem\u00bb.