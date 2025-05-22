Reconeixement
Guardonen dos jutjats de Tarragona per projectes per fer la justícia més eficaç i transparent
Els premiats són els jutjats del penal número 2 i 4 de la ciutat
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha guardonat òrgans judicials de Tarragona, Girona, entre d'altres, en la dotzena edició dels Premis Qualitat de la Justícia, que s'atorguen a òrgans judicials, entitats o organismes relacionats amb l'administració de justícia per projectes que destaquen en tres categories: una justícia més eficaç, més transparent i més accessible. En la categoria d'òrgan judicial, s'han premiat els jutjats del penal números dos i quatre de Tarragona i la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona per iniciatives relacionades amb l'eficàcia i la transparència.
En el cas dels jutjats del penal de Tarragona, el premi ha estat pel projecte Modernització i optimització de la resposta judicial en la conformitat penal, que consisteix en el desenvolupament d'una eina informàtica per documentar resolucions judicials orals que, per norma, són fermes per originar-se del lliure acord entre les parts.
Pel que fa a la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona, el guardó ha estat pel projecte BENCHMARKING: Aplicació pràctica. Granularitat de la dada, que fa servir la comparació de dades com a tècnica d'estratègia organitzativa en l'àmbit de l'administració de la justícia.