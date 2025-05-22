Judicial
La Fiscalia de Tarragona demana crear tribunals de violència contra la infància
La fiscal en cap afirma que hi ha un «volum important» de casos a la demarcació que podrien col·lapsar els VIDO
La Fiscalia de Tarragona demana la creació de tribunals d’instància de violència contra la infància i l’adolescència amb el desplegament de la nova llei d’eficiència judicial. La fiscal en cap, María José Osuna, considera que cal donar una resposta especialitzada. «La llei preveu aquests tribunals especialitzats, posem-los en marxa perquè si no el que podria passar és que totes les agressions sexuals amb víctimes dones, incloses les nenes, vagin a parar als de violència de gènere», afirma en una entrevista feta a l’ACN abans de la crisi de la DGAIA. Osuna explica que hi ha un «volum important» de casos a la demarcació que podrien col·lapsar els futurs jutjats de violència sobre la dona.
Segons la fiscal en cap, la nova llei d’eficiència judicial suposarà un «impacte important» del volum de feina en els tribunals de violència contra la dona. «En principi, hi ha més delictes que aniran a aquests tribunals, m'amoïna, especialment, que no creïn les seccions de violència contra la infància i l'adolescència o que ho facin només a les grans capitals, a les províncies tenim molts casos», assenyala. La nova normativa començarà a desplegar-se al juliol amb la constitució dels primers tribunals d’instància a Catalunya i està previst que el desplegament culmini al desembre.
Tal com preveu la nova llei, Osuna demana que es posin en marxa els tribunals especialitzats dels del primer moment perquè si no, indica, les agressions sexuals amb víctimes dones, incloses les nenes, es jutjaran als jutjats de violència de gènere. «Si això passa, les agressions sexuals a nens aniran a parar a la secció d’instrucció comuna, crec que això no és una bona idea», assegura. De fet, diu que la justícia adaptada a la infància té unes característiques determinades i defensa que aquesta «necessita una sensibilització especial».
Amb tot, subratlla que aquesta especialització no és que no la puguin tenir els tribunals de violència de gènere. «Jo no dic que no la puguin tenir els jutjats que estiguin a la secció de violència de gènere, ni de bon tros, però crec que és una bona idea que no passi com a les oficines de l'any 2003», les quals, recorda, es van implementar «només en alguns llocs». «A la llarga això suposarà un tractament diferent i discriminatori. No acabo d'entendre per què hem de fer una segregació de víctimes», afegeix.
A l’espera de conèixer més detalls sobre el desplegament de la nova llei, Osuna afirma que aquesta és «clara» i que els casos de violència contra la infància es jutjaran als de violència contra la dona mentre no siguin competència dels de la infància. Això indica, podria suposar un augment «impressionant» en aquests jutjats. Segons dades del ministeri públic, han comptabilitzat almenys una cinquantena de casos de violència sexual en menors a la demarcació de Tarragona. «Per tant, hi ha un volum important», comenta.
A més, assevera que aquestes causes necessiten una prova preconstituïda, que s’elabora entre l'equip d'assessorament tècnic penal i el de la Barnahus. «Crec que han d'apostar per la creació immediata d'aquestes seccions especialitzades, potser tindran mancances i necessitaran més recursos, però la gent que hi vagi sap que s'ha d'especialitzar», sosté.
Preguntada si caldrien dos tribunals dedicats a la infància, un a Camp de Tarragona i l’altre a les Terres de l’Ebre, Osuna assegura que amb un n’hi hauria prou, ja que molta de la prova es fa a través de videoconferència. «De fet, totes les proves preconstituïdes, tret d'un cas excepcional, es fan connectant des de la Barnahus al jutjat d'instrucció. No suposaria cap problema que es connectés des de la Barnahus de Terres de l'Ebre», argumenta.