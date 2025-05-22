Neteja
Demà nova reunió entre Ajuntament, FCC i comitè d’empresa pel conveni
Les postures dels diferents actors continuen igual
El govern municipal, FCC i el comitè d’empresa es reuniran demà per a intentar trobar un acord perquè el nou conveni laboral de la Brigada de Neteja s’apliqui. El comitè i la companyia ho faran abans de comparèixer per segon cop davant del Tribunal Laboral de Catalunya.
Ara bé, el pacte sembla molt difícil perquè les postures dels diferents actors implicats continuen igual. FCC defensa que no pot aplicar el nou conveni sense l’autorització del consistori i d’Urbaser, l’empresa adjudicatària del nou contracte de la neteja. L’Ajuntament considera que no li pertoca posicionar-se perquè no és legal, ja que es tracta de negociacions laborals entre una companyia i els seus treballadors.
I el comitè d’empresa arribarà després que molts membres es donessin de baixa d’UGT. «Volem cremar totes les naus abans d’haver d’emprendre accions», va exposar el sindicat USOC en un comunicat. «Volem veure si podem arribar a un acord que després es pugui ratificar davant el Tribunal Laboral», van afegir.
El comitè d’empresa va plantejar fa dies que una opció sobre la taula és fer una vaga indefinida a partir de Sant Joan. Després de la trobada amb el govern municipal, es va descartar en un primer moment, a l’espera dels moviments d’FCC.