Política
La consellera Elvira Vidal abandona Junts per «desavinences» amb el grup municipal
La que va ser número 2 en les eleccions municipals passa a consellera no adscrita per «seguir treballant per la ciutat» els pròxims dos anys
La consellera de l'Ajuntament de Tarragona Elvira Vidal abandona el grup municipal de Junts. Ho fa per «desavinences» amb la resta de membres del grup, liderat per Jordi Sendra. Vidal ja ha comunicat aquesta informació a l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, així com també la seva voluntat de continuar «treballant per la ciutat» com a consellera no adscrita al plenari municipal. Vidal va ser la número 2 de Junts en les darreres eleccions municipals.
Tot just fa una setmana, en la roda de premsa de Junts per informar que no entrarien al govern, van comparèixer el portaveu Jordi Sendra i el conseller Pep Manresa, però no Elvira Vidal. «No se'm va informar», exposa Vidal en declaracions a Diari Més. Aquest fet i altres desavinences en les maneres de treballar han estat els motius pels quals Vidal ha decidit abandonar el grup municipal.
Així doncs, el grup municipal de Junts tindrà a partir del pròxim consell plenari dos consellers, el mateix nombre que En Comú Podem. A més, el nombre de consellers no adscrits passarà de dos (Javier Gómez i Jaime Duque, abans a Vox) a tres (amb l'arribada d'Elvira Vidal).
Consellera des del 2019
Elvira Vidal és consellera des del 2019, quan va formar part del grup municipal Junts per Tarragona liderat per Dídac Nadal. Durant el mandat de Pau Ricomà (ERC) va assumir la conselleria de Parc i Jardins, Capacitat Diverses i Contractació, després del pacte de govern d'ERC amb Junts per Tarragona i la CUP. Vidal no és militant del partit i sempre ha entrat a les llistes electorals com a independent. A hores d'ara, manté la responsabilitat del projecte Vil·les Florides a la ciutat.