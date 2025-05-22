Equipaments
Arreglar el Metropol costarà més del previst pel mal estat de la fusteria
El sobrecost no comportarà un retard en la reforma del teatre, que està previst que pugui recuperar l’activitat al llarg del 2026
Les obres de restauració del Teatre Metropol, iniciades l’estiu passat, han patit un imprevist que ha obligat a modificar el pressupost inicial. Concretament, el nou import és de 51.979,91 euros, que se sumen als 628.125,51 previstos en el contracte adjudicat el passat maig a l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques.
Així, el nou informe tècnic revela que l’estat real de la fusteria exterior del teatre és considerablement pitjor del que preveia el projecte executiu inicial. Malgrat aquest sobrecost, fonts municipals apunten que les obres avancen dins el calendari, tot i que amb poc marge. Aquest marca que la segona fase de la intervenció hauria d’estar enllestida a finals d’agost.
L’alerta la va donar l’empresa adjudicatària, un cop es van muntar les bastides i es va poder inspeccionar de prop la galeria exterior. La superfície de fusta afectada, que pertany a les finestres, gairebé quadruplica la prevista inicialment. Aquesta ha passat dels 8,54 metres quadrats calculats en el projecte a 29,54 m² en sanejament i fins a 22,10 m² en reintegració volumètrica. Aquestes dades suposen, aproximadament, un increment del 150% de la superfície afectada.
La situació, apunta l’informe, era imprevisible en el moment de la licitació, ja que «fins que no es van tenir els mitjans tècnics necessaris, com la bastida i el desmuntatge de peces, no es podia verificar l’estat real de la fusteria». Alhora, els tècnics recorden que entre la redacció del projecte (2020) i l’inici de les obres (2024) han passat quatre anys, període en què la degradació ha incrementat. Aquesta, explica el document, s’hauria donat a causa de podriment o atacs de tèrmits.
Una reforma per fases
Aquests treballs formen part de les actuacions previstes en la primera fase de la rehabilitació, que va consistir en la restauració dels elements decoratius de l’arquitecte Josep Maria Jujol, entre els quals es troben les finestres. També es van recuperar els colors originals d’aquestes peces i es va treballar en la impermeabilització de diversos espais, com és el cas del passadís d’entrada que dona accés a la platea des de la Rambla Nova.
Durant la segona fase, en la qual s’està treballant actualment, s’intervé en la zona del pati, que tal com va explicar la consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos, durant l’inici de les obres, té una inclinació cap a la platea que provoca que quan plou, l’aigua entri i malmeti la fusta. També s’ignifuguen les columnes metàl·liques del teatre, amb l’objectiu de prevenir incendis, entre altres actuacions. En un principi, els treballs d’aquesta fase s’haurien d’allargar fins al 25 d’agost.
Paral·lelament a aquestes obres, el consistori treballa en la definició del projecte de rehabilitació integral de tot l’edifici situat al número 46 de la Rambla Nova. Aquesta actuació preveu una inversió global de 4 milions d’euros. La voluntat és anar encadenant fases per restaurar l’immoble de manera progressiva, i que de cara al 2026, es pugui recuperar l’activitat al teatre, compatibilitzant-lo amb les obres.