Il·lustració
‘The New Yorker’ també té versió tarragonina
L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona ha impulsat ‘The Tarragonian’, seguint la iniciativa d’altres capitals del món
The New Yorker és una revista nord-americana fundada el 1925 per Harold Ross i Jane Grant, amb l’objectiu de crear una publicació sofisticada que tractés temes culturals, polítics i literaris amb profunditat i estil.
Per la qualitat dels seus textos, periodístics i de ficció, així com la seva acurada imatge gràfica, The New Yorker s’ha acabat convertint en una de les publicacions més respectades als Estats Units, però també a la resta del món. Les portades són una part icònica de la seva identitat, perquè més enllà de ser una peça artística signada per il·lustradors i artistes reconeguts, sovint són també una declaració editorial.
Coincidint amb el centenari de la seva fundació, l’Associació d’Il·lustradores de Tarragona s’ha volgut sumar a una iniciativa que ja s’està duent a terme a diverses ciutats del món. Es tracta de l’adaptació de la famosa portada del New Yorker a la ciutat de referència.
Així és com, aquest 2025, la demarcació de Tarragona ha vist néixer els primers exemplars de portada de The Tarragonian. El Sud Il·lustrat. Bet Díez (Anduluplandu), membre de l’associació i impulsora de la iniciativa juntament amb Elisabet Boal, explica que amb The Tarragonian l’AIT pretén «recordar al món que el sud de Catalunya existeix, tenir un altaveu crític davant l’opinió pública i política, visibilitzar la nostra feina i reivindicar l’associació com una entitat amb veu pròpia».
Amb aquest objectiu l’associació, que aplega professionals de la il·lustració de tota la demarcació, ha fet una crida als seus socis per plasmar en la portada del Tarragonian un tema que els preocupi, que vulguin criticar, visibilitzar o celebrar. Ara com ara l’AIT ja ha publicat tres portades.
La primera la signa Meritxell Garriga, i incideix en la problemàtica actual amb els trens. El segon il·lustrador en publicar ha estat Octavius, que ha volgut reflectir l’enfonsament del Delta a causa de la falta de sediments en combinació amb la pujada del nivell de la mar per la crisi climàtica. Finalment, Edu Polo ha fet una coberta en què reivindica la mediterraneïtat tarragonina.
Les portades del The Tarragonian es publiquen cada quinze dies al compte d’Instagram de l’associació (@aitarragona). «The New Yorker és una revista imprescindible per a la il·lustració, tant pel talent que es mostra en les seves pàgines com per la importància que atorga a la nostra disciplina», afirma la Bet.
Seguint amb l’homenatge a la històrica capçalera, el 3 de juny l’AIT inaugurarà una exposició al bar Twins de Tarragona en què divuit socis i sòcies exposaran la seva il·lustració sobre un personatge de la seva població.
El dibuix l’han fet imitant la il·lustració d’Eustace Tilley, una caricatura publicada a la portada del primer número de The New Yorker que mostrava un dandy amb barret de copa observant una papallona a través d’un monocle. Aquest dibuix el va fer Rea Irvin, primer director d’art de la revista, i és una icona de la publicació.