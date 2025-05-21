Cultura
El Teatre Tarragona acollirà una nova Nit dels Premis Literaris el pròxim 7 de juny
La poesia femenina i l'homenatge a Feliu Formosa protagonitzaran la gala
El Teatre Tarragona acollirà una nova Nit dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2024-2025 el pròxim dissabte 8 de juny, a partir de les 19.30 hores. Aquesta 35a edició comptarà amb l’atorgament del 35è Premi de novel·la Pin i Soler, el 25è Premi-beca de traducció Vidal Alcover i el 28è Premi de narrativa curta per Internet Tinet. També s’atorgarà el 4rt Premi honorífic Montserrat Abelló a la trajectòria en l’àmbit de la traducció literària en català.
Ahir, va tenir lloc l’acte de presentació de la gala. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, va destacar que la d’enguany estarà «dedicada a celebrar la nostra riquesa lingüística i artística, on la poesia i el moviment seran els protagonistes». Per això es convidarà a quatre poetesses actuals, dues de la zona del català occidental i dues de la zona del català oriental. Les quatre poetes Dolors Miquel i Abellà (Segrià), Maria Antònia Massanet (Mallorca - Llevant), Maria Josep Escrivà Vidal (Safor) i Raquel Santanera (Osona) s’uniran a la Cia. Voël per dotar de vida l’escenari. Durant la presentació, també es va anunciar el premi trajectòria que anirà destinat a Feliu Formosa, «un mestre inqüestionable de la traducció a casa nostra».
Pel que fa a la participació, s’ha repetit el rècord històric assolit a la convocatòria de 2023-2024, amb 440 originals, 165 en la categoria de novel·la de Pin i Soler; 257 del premi Tinet i 18 propostes per al Vidal Alcover de traducció. «Som uns premis de referència al país, i tenim un nivell d’exigència molt alt que ens distingeix d’altres certàmens literaris», afirmava Ramos.