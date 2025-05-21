Societat
La ruta perfecta per gaudir de Tarragona: des de cales turqueses a banyar-te amb tonyines vermelles
L’influencer especialitzada en viatges Marina Comes ha explicat a Zapeando quina és, per a ella, la seva ruta ideal
Tarragona s’està guanyant un lloc destacat entre els destins imprescindibles del turisme nacional, i no és per a menys. L’influencer especialitzada en viatges Marina Comes ha posat el focus en la demarcació, la qual considera una joia encara infravalorada. La seva proposta —que ha compartit al programa Zapeando de La Sexta— és una ruta que combina història mil·lenària, naturalesa de postal i experiències úniques que no es poden viure a cap altre racó d’Espanya.
Un dels grans reclams que destaca Comes és el patrimoni romà de la ciutat de Tarragona. Segons explica, és un lloc que mereix almenys un parell de dies per explorar-lo amb calma, ja que va ser capital de l’Imperi Romà durant l’estada de l’emperador César August. Les muralles, l’amfiteatre i altres vestigis que omplen la ciutat converteixen qualsevol passeig en un viatge al passat.
Però Tarragona no és només història. Per als amants del mar, Marina recomana apropar-se a l’Ametlla de Mar, un pintoresc poble de tradició pesquera que sorprèn per les seves cales d’aigües transparents. «Són cales turquesa, com les del Carib, però aquí mateix, a la costa catalana», assegura l’influencer, qui convida a descobrir-les a peu o en caiac.
Sens dubte, l’activitat més sorprenent d’aquesta ruta que ofereix l’influencer té lloc a mar obert. Es tracta d’una excursió en catamarà en la qual és possible nadar juntament amb tonyines vermelles de fins a 600 quilos. Una experiència insòlita i completament segura, dissenyada per a tota la família, que permet apropar-se de forma respectuosa a aquests impressionants animals en el seu hàbitat natural.
A més de la seva riquesa natural i patrimonial, Tarragona també presumeix d’una potent cultura gastronòmica. És per això que Comes destaca que Tarragona és la província amb més denominacions d’origen de vi de tot Espanya —vuit en total—, el que la converteix en un paradís per als amants de l’enoturisme. Combinar un tast de vins locals amb una escapada per la Costa Daurada es pot considerar com un pla difícil de superar.
Així doncs, la ruta suggerida per l’influencer comença amb una immersió en l’antiga Tarraco Romana, continua per les cales cristal·lines de l’Ametlla de Mar i culmina amb una experiència única: nadar entre tonyines vermelles. Tot això preparat amb el sabor de la gastronomia local i el prestigi de les seves vuit denominacions d’origen vinícoles.