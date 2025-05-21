Economia
Roberto Barros: «Aquesta és la situació més incerta que hem viscut, però tornarem»
El director d'Internacional de la Cambra de Tarragona agraeix l'acompanyament de l'ambaixada espanyola
«Aquesta és la situació més incerta que hem viscut, però tornarem» amb aquestes paraules, Roberto Barros, director d'Internacional de la Cambra de Tarragona ha volgut transmetre determinació i confiança malgrat l’ensurt viscut recentment a Líbia. La missió comercial liderada per la institució va quedar atrapada durant quatre dies a la capital del país, Trípoli, a causa d’enfrontaments entre grups paramilitars.
La delegació, formada per cinc empresaris catalans i quatre més de la resta de l’Estat, va haver de romandre confinada en un hotel per seguretat abans de ser evacuada amb èxit. Malgrat la tensió, la Cambra assegura que les reunions previstes es van poder fer i que el balanç de la missió és «profitós».
Barros, assegura que les empreses que van anar a Líbia i que es van quedar atrapades enmig d'un conflicte amb milícies «segueixen pensant en tornar-hi». «Creuen que hi ha molt de negoci allà i que això ha estat una incidència», ha argumentat.
El responsable diu en un vídeo enviat als mitjans de comunicació que ells són els que tenen «més experiència» en el continent africà i que no veu «cap raó» per no tornar-hi l'any vinent. Barros ha explicat que en cap moment es van sentir «amenaçats» i que van poder fer el «treball» que volien fer. També ha agraït l'acompanyament per part de l'ambaixada espanyola i ha insistit que ningú podia «preveure» el que va passar.