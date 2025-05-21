Urbanisme
La plataforma de la platja del Miracle de Tarragona ja està completament enderrocada
L'Ajuntament preveu obrir l'espai de manera provisional després de l'estiu a l'espera de la renaturalització definitiva
Els treballs d'enderroc de la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona ja s'han executat al 100% i ara l'empresa encarregada de realitzar les obres inicia una segona fase per reciclar els materials. Preveuen reciclar el 90% dels residus.
L'Ajuntament de Tarragona presentarà el projecte de renaturalització de la zona al setembre i després l'haurà d'executar el Ministeri per la Transició Ecològica. Encara no hi ha un calendari definitiu clar i a l'espera de l'adaptació definitiva, l'Ajuntament vol obrir l'espai de manera provisional després de l'estiu perquè la ciutadania pugui gaudir del lloc. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que el projecte servirà per «retornar a la ciutat una part important del front litoral urbà».