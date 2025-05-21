Política
Més habitatge públic, plaques solars i un nou centre cívic, les propostes d’ECP per a la Part Baixa
El grup detalla les «mancances» i «solucions» del Pla Integral per a presentar-lo al Pla de Barris
La modificació del Pla Integral de la Part Baixa ja està en marxa, i les conselleries de Serveis Socials i Territori treballen per tenir el projecte enllestit per aquest juliol, quan el Govern de la Generalitat obrirà la primera convocatòria de les cinc previstes dins el nou Pla de Barris i Viles. Ahir mateix, diversos tècnics municipals es reunien per abordar el tema.
Alhora, el grup municipal d’En Comú expressava en roda de premsa les seves preocupacions davant «les mancances» socials i ecològiques d’aquest, que «pot posar en perill l’accés de la ciutat a uns fons que podrien arribar als 20 milions d’euros». «És un pla amb una visió molt limitada, que prioritza el formigó abans que les persones», va lamentar Jordi Collado, portaveu de la formació.
Tal com va avançar aquest mitjà, el consistori ha acceptat un informe elaborat pels Comuns com a base per a l’adaptació del projecte. Un document que el grup va fer públic ahir per exposar les diverses propostes que donarien solució a la problemàtica.
Així, l’informe aborda els quatre «àmbits fonamentals» que consideren que haurien de ser modificats: la rehabilitació sostenible i l’eficiència energètica, l’acció social, la participació ciutadana i la transició ecològica tots ells recollits en el nou Pla de Barris.
També denuncien la manca d’habitatge assequible, proposant com a solució la creació d’ajuts per a la rehabilitació energètica i el lloguer assequible per a famílies vulnerables, la promoció de l’habitatge públic i cooperatiu mitjançant la cessió de solars municipals, i la cessió d’habitatges buits per a lloguer social entre d’altres.
Pel que fa a l’eficiència energètica, expliquen que s’hauria d’elaborar un pla amb objectius i terminis definits, així com instal·lar sistema d’energia solar a edificis públics i fomentar l’autoconsum i crear comunitats energètiques locals per gestionar col·lectivament les energies renovables.
També proposen desenvolupar més la transició ecològica amb accions com el desenvolupament d’un pla d’economia circular, l’impuls de campanyes d’educació ambiental i la implementació de sistemes de recollida d’aigües pluvials.
L’ocupació també s’esmenta dins les accions comunitàries del Pla de Barris i Viles, motiu pel qual el document contempla la creació de programes de formació professional en sectors emergents o establir plans d’ocupació local per a col·lectius vulnerables, entre d’altres.
També es posa sobre la taula l’impuls d’un nou centre cívic ubicat a l’edifici del carrer Santiyan, així com impulsar un consell de barri com a òrgan de decisió vinculant. Finalment, els Comuns remarquen la manca d’un «pla financer detallat amb fons propis i de cofinançament», així com «d’indicadors clars per mesurar l’efectivitat de les accions proposades».
Opinió veïnal
Per la seva banda, els veïns de la Part Baixa valoren «molt positivament» el fet que l’Ajuntament presenti el pla integral del barri. «Fa molts anys que reivindiquem una reforma profunda i després d’una llarga espera som optimistes que aquestes subvencions ajudin a impulsar-lo», explica Mari Carmen Puig, presidenta de l’AV del Port. «L’actual pla està molt ben realitzat, però entenem que per poder optar a la convocatòria cal complir uns requisits i confiem que així serà. A més, tots els canvis positius al barri seran benvinguts», expressa.