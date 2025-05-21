Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona engega una campanya enfocada a les bicicletes i els VMP
Es portarà a terme del 19 al 25 de maig amb controls a diferents punts de la ciutat
La Guàrdia Urbana de Tarragona col·labora, un cop més, amb les campanyes impulsades pel Servei Català de Trànsit (SCT). En aquesta ocasió, està enfocada a la vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) i alhora, també a la protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris de la via pública.
La campanya es portarà a terme del 19 al 25 de maig. Hi participaran agents uniformats i de paisà. Es faran controls estàtics per detectar les infraccions, però també es controlaran durant les rondes que facin les patrulles de la Guàrdia Urbana.
La policia tarragonina controlarà les distraccions dels ciclistes i dels conductors de VMP, les circulacions de risc, els estacionaments indeguts, l’ús del casc homologat, de la telefonia mòbil o ús dels auriculars, el respecte per les indicacions dels semàfors, de les prioritats de pas, dels passos de vianants i de la resta de normes de circulació. En aquest sentit, també es denunciarà als conductors d’altres vehicles per dificultar la mobilitat a ciclistes, posar en risc als ciclistes o als usuaris de VMP.
Per altra banda, es recorda que tant la bicicleta com el VMP són considerats com a vehicles, i per tant han de circular pels carrils bici, i en la seva absència, sempre per la calçada. La circulació per voreres i places està prohibida.