La Guàrdia Urbana de Tarragona engega una campanya enfocada a les bicicletes i els VMP

Es portarà a terme del 19 al 25 de maig amb controls a diferents punts de la ciutat

Cada vegada és més habitual veure patinets elèctrics circulant per la via pública.Gerard Martí

La Guàrdia Urbana de Tarragona col·labora, un cop més, amb les campanyes impulsades pel Servei Català de Trànsit (SCT). En aquesta ocasió, està enfocada a la vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) i alhora, també a la protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris de la via pública.

La campanya es portarà a terme del 19 al 25 de maig. Hi participaran agents uniformats i de paisà. Es faran controls estàtics per detectar les infraccions, però també es controlaran durant les rondes que facin les patrulles de la Guàrdia Urbana.

La policia tarragonina controlarà les distraccions dels ciclistes i dels conductors de VMP, les circulacions de risc, els estacionaments indeguts, l’ús del casc homologat, de la telefonia mòbil o ús dels auriculars, el respecte per les indicacions dels semàfors, de les prioritats de pas, dels passos de vianants i de la resta de normes de circulació. En aquest sentit, també es denunciarà als conductors d’altres vehicles per dificultar la mobilitat a ciclistes, posar en risc als ciclistes o als usuaris de VMP.

Per altra banda, es recorda que tant la bicicleta com el VMP són considerats com a vehicles, i per tant han de circular pels carrils bici, i en la seva absència, sempre per la calçada. La circulació per voreres i places està prohibida.

