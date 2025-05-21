Política
ERC denuncia la promoció del bel·licisme i el nacionalisme espanyol a les escoles tarragonines
Els republicans alerten que hi ha centres educatius que apugen la nota als alumnes per participar en el concurs ‘Carta a un militar’
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona denuncia la vinculació de l'èxit acadèmic d’alumnes de secundària i Batxillerat a l'exaltació del nacionalisme espanyol i del bel·licisme. Els republicans alerten que hi ha centres educatius de la ciutat i d’altres indrets de Catalunya i de l’Estat, com el Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona, que s’han adherit al concurs ‘Carta a un militar español’ i que premien la participació amb un augment de la nota. Els republicans fan pública aquesta queixa després que diverses famílies del centre tarragoní els hagin fet palès el seu malestar davant d’aquest certamen i que tinguin por de voler dir-ho públicament per no quedar estigmatitzades.
«No podem permetre que s’associï el rendiment acadèmic dels nostres fills a l’exaltació militar espanyolista i de valors totalment aliens a una formació educativa adequada i responsable», exposa el portaveu adjunt, Xavi Puig, qui afegeix que «aquest certamen atempta contra la llibertat de pensament i d’expressió dels alumnes» i es pregunta si «es pot enviar una carta al militar per denunciar el paper de l’exèrcit?».
A més, les bases del concurs, impulsat des de fa anys pel Ministeri de Defensa, indiquen que la carta ha d’estar escrita en castellà. «Aquest no és el missatge que hem de transmetre a les noves generacions. L’educació ha de fomentar el pensament crític, la pau i la convivència, no la submissió a valors militars», lamenta Puig qui expressa que «tot plegat és una forma de coerció sobre l’alumnat».
Els republicans consideren que una cosa és explicar les funcions de l’exèrcit i dels cossos policials, en el marc dels estats moderns, i una altra de molt diferent, és fer-ne apologia militar i cribar els alumnes segons el seu pensament i els seus sentiments. Des del grup municipal es pregunten per què no es fa una carta a un metge, una bombera o als veïns i el voluntariat de Paiporta.
Des d’ERC exigeixen a l’Ajuntament de Tarragona i al Departament d’Educació que vetllin perquè els centres educatius no esdevinguin espais de propaganda militarista. «La promoció d’aquest tipus d’activitats, i més encara quan es premien amb millores de notes, atempta contra els principis d’una educació democràtica i plural», ha destacat Puig.
Els republicans defensen que la participació en concursos d’aquest tipus no pot estar vinculada a cap mena d’avantatge acadèmic. «Ens preocupa profundament que l'alumnat pugui sentir-se pressionat a participar en activitats d’aquest tipus per obtenir una millor nota. Això distorsiona el sentit de l’avaluació i vulnera el dret de les famílies a una educació plural i no adoctrinadora», ha defensat el portaveu adjunt.