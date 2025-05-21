Judicial
Declaren culpable l’home acusat de matar la seva parella a Tarragona el setembre de 2023
El jurat popular considera provat que va asfixiar la víctima, però que no tenia la intenció de provocar-li la mort
El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l’home acusat de matar la seva parella el 17 de setembre de 2023 al seu domicili a Tarragona. Els membres del tribunal han considerat provat que l’investigat va asfixiar la dona – a través d’una compressió cervical externa-, provocant-li la mort per anòxia encefàlica.
Amb tot, el jurat ha acordat que no hi ha proves concloents que indiquin que el processat tingués la intenció de matar-la. «Era conscient que podia causar-li la mort amb l’acció, però no s’ha provat que tingués intencionalitat», ha dit el portaveu. Fiscalia demana 19 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria, rebaixant en 4 anys la petició inicial. La defensa sol·licita la pena mínima per un homicidi imprudent.
El judici ha quedat vist per sentència aquest dimecres després de la lectura del veredicte per part del portaveu del jurat popular.