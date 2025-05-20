Municipal
Viñuales no oblida Sant Salvador: «La voluntat hi és i els fons es troben»
L'alcalde celebra la convocatòria de la nova Llei de Barris
Ahir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va celebrar la recuperació la Llei de Barris per part del Govern, reafirmant la decisió de l’Ajuntament a presentar el Pla Integral de la Part Baixa, un projecte, va explicar, que «es va treballar durant molts mesos, amb tots els agents socials i econòmics del barri», i que ara, tal com va avançar Diari Més, està sent modificat per «desenvolupar encara més» les accions dedicades a l’àmbit social. «El text de la Llei ens encaixa molt amb el Pla de la Part Baixa, així que esperem i desitgem que poguem assolir aquesta fita», va manifestar el batlle.
Així i tot, va assegurar, aquesta primera selecció no implica que el consistori «deixi de costat» altres barris del municipi, com és el cas de Sant Salvador, una de les zones que «més els preocupa». Per aquest motiu, va explicar, actualment s’està treballant en un pla social per donar resposta a les demandes dels veïns. Un pla, va expressar l’alcalde, que podria presentar-se en futures convocatòries.
«La voluntat existeix, i la capacitat inversora es troba», va manifestar. D’aquesta manera, el batlle va afirmar que el pla inclourà «moltíssimes accions sociocomunitàries», entre les quals va destacar la incorporació d’educadors de carrer al barri. Aquesta mesura abastarà tota la ciutat i té un pressupost de 500.000 €.