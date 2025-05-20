Solidaritat
El 'Posa’t la Gorra!' torna al Camp de Mart el diumenge 8 de juny
El disseny de la gorra d’enguany ha anat a càrrec d’Asis Percales
El Posa’t la Gorra! de Tarragona arriba amb més força que mai al Camp de Mart. La festa, impulsada per l’Associació de Familiars i Amics Oncològics de Catalunya (AFANOC) i organitzada conjuntament amb la conselleria de Salut de l'Ajuntament de Tarragona, se celebrarà el pròxim diumenge 8 de juny al Camp de Mart de Tarragona.
El periodista Xavier Grasset i l’actriu Anna Bertran, companys del programa La Selva del 3cat, seran els encarregats de dinamitzar aquesta edició que començarà a les 11 hores i s’allargarà fins a les 14 h. A més també hi haurà les actuacions del grup d’animació infantil Els Atrapasomnis, la Banda Infantil de la Unió Musical de Tarragona i la Bandarra Street Orkestra, entre d’altres col·laboracions.
També hi haurà una desena de tallers a càrrec d’entitats i empreses del territori. El moment institucional de la festa arribarà amb la lectura del manifest, un espai que posa de relleu l’agraïment i les reivindicacions de les persones que viuen o han viscut de prop la realitat del càncer infantil. Per primer cop, s’organitzarà un gran sorteig solidari amb l’objectiu de recaptar fons per a mantenir la gratuïtat dels serveis que s’ofereixen a les famílies. El preu de la butlleta és de 2€ i es pot aconseguir a la seu de l’AFANOC a Tarragona o el mateix diumenge 8 de juny.
La gorra
La gorra, a un preu de 8 euros (talles infantil i adult), serà l’entrada a la festa. Es podrà adquirir a través del web i la seu de l’AFANOC a Tarragona (carrer Adrià, 9), als punts de venda autoritzats o bé el mateix dia de la festa. La nova gorra té un disseny impactant que combina únicament dos colors, el negre i el groc, i la cara d’un tigre, com a element principal, l’animal que simbolitza la força, el poder i el coratge, valors que estan presents en les persones que viuen el procés del càncer infantil com són els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.
El disseny de la gorra d’aquesta campanya ha anat a càrrec d’Asis Percales, il·lustrador i dibuixant nascut a Granada l'any 1986 i que viu actualment a Barcelona.
L’objectiu de la campanya és donar a conèixer la realitat existent entorn els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, recaptar fons amb la finalitat de mantenir l’atenció psicosocial i tots els serveis que l’AFANOC ofereix gratuïtament a les famílies, com també ajudar a millorar les seves condicions als hospitals. Al mateix temps, la campanya també ajudar a mantenir La Casa dels Xuklis, un recurs temporal per a les famílies que s'han de desplaçar als hospitals de referència de Barcelona perquè els seus fills i filles rebin tractament.