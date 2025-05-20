Mobilitat
El model de carril bici criticat a Pere Martell es repetirà a Prat de la Riba
L’avinguda Prat de la Riba guanyarà un carril bici i passarà a tenir-ne només dos per a vehicles
L’Ajuntament de Tarragona implantarà enguany dos nous carrils bici a la ciutat: un a l’avinguda Andorra i un altre a Prat de la Riba. El consistori ho farà a la vegada que elimina el de Pere Martell per les crítiques veïnals, la «infrautilització» del vial i els «problemes d’espai» que generava als autobusos municipals.
El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, ha justificat aquesta diferència de parers assegurant que «les condicions d’aquests carrers són molt diferents entre si». En aquest sentit, creu que la «congestió» que es viu a Pere Martell no es produirà en els altres dos punts.
Fa pocs dies, l’Ajuntament va treure a licitació la pavimentació de les avingudes Andorra, Prat de la Riba i Roma. Per executar aquests tres projectes, el consistori hi destinarà un pressupost de 689.755,14 euros (IVA inclòs). Més enllà de millorar l’asfaltatge de la calçada, també es produiran canvis en la mobilitat d’algunes d’aquestes artèries de la ciutat.
On hi haurà alteracions més notables serà a Prat de la Riba, on es preveu pintar un carril bici que unirà la plaça Ponent fins a la plaça Imperial Tàrraco. Aquesta nova instal·lació implicarà la desaparició d’un dels tres carrils de circulació per a vehicles que hi ha actualment. Per tant, en quedaran només dos. La filera d’aparcaments que queda a l’esquerra —mirant a la Imperial Tàrraco— es desplaçarà cap al centre de la calçada per generar el tram pedalable entre els cotxes estacionats i la vorera, i donar seguretat als ciclistes.
El mateix canvi, a l’inrevés
Justament, a pocs metres de Prat de la Riba, es produirà aquest mateix canvi, però a l’inrevés. I és que l’Ajuntament té previst eliminar el carril bici actual i recuperar els tres vials de circulació per als vehicles. Entre d’altres, per les dificultats que es troben els busos de l’EMT quan circulen per allà. El conseller d’Urbanisme recorda que les parades de Prat de la Riba, en el tram entre Ramón y Cajal i la Imperial Tàrraco, han desaparegut, i això fa que el trànsit sigui més fluid.
Tot i això, assegura que, un cop estigui instal·lat el nou carril bici, es farà un seguiment per observar si aquest nou vial ocasiona algun problema en la mobilitat a la zona. «Si hem de fer marxa enrere, ho podem fer», assenyala García Latorre, qui remarca que «no hi haurà elements fixos i només seria necessari repintar».
On també se’n farà un és a l’avinguda Andorra, que també viurà un rentat de cara amb el seu propi projecte de pavimentació. En aquest cas, no s’eliminarà cap dels dos carrils de circulació per a vehicles —un per sentit—, sinó que es reduirà l’amplada d’aquests i se suprimirà la mitjana que els separa. Això permetrà mantenir incorporar un nou tram pedalable enganxat a la vorera on es troba el Viding, que connectarà l’avinguda de l’Argentina amb el carril bici de Marquès de Montoliu, via la Imperial Tàrraco.
«Si s’hagués urbanitzat el Pla Parcial 1, el vial podria arribar fins a Sescelades», indica el tercer tinent d’alcalde. Les fileres d’aparcament es mantindran a banda i banda de l’avinguda, tot i que es perdran algunes places tant a la part superior com inferior del carrer. Això sí, la zona d’estacionament que queda més propera al cantó del Viding, es mourà i quedarà entre el nou vial pedalable i el carril per a vehicles. A més, es pintarà un pas de vianants a l’altura del gimnàs.
L’altre nou carril bici projectat a Tarragona és el que passarà pels barris de Llevant. Les obres, que es preveuen licitar enguany, aniran a càrrec del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i el projecte es dividirà en dues fases. La primera cobrirà el trajecte entre la rotonda situada al final de la Via Augusta i la Móra, mentre que la segona, actualment en procés de redacció, ampliarà la intervenció, fent arribar el vial pedalable fins a Altafulla.
El projecte s’impulsa després d’eliminar el de Pere Martell
El disseny i l’estructura del tram pedalable que s’instal·larà a Prat de la Riba serà molt similar al de Pere Martell —creat el 2021—, ja que se suprimirà un carril de la calçada i s’instal·laran aparcaments per a bicicletes i plataformes de contenidors de residus. Cal recordar que, el setembre del 2023, l’executiu socialista va anunciar que no es farien els carrils bici projectats a l’avinguda Andorra i Prat de la Riba perquè volien esperar a tenir enllestit el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) —encara està pendent d’aprovació—.
Els socialistes, però, es van acabar comprometent amb ERC a executar aquests nous trams pedalables a canvi del suport dels republicans per a l’aprovació dels pressupostos del 2024. Tot i això, el conseller García Latorre assegura que «els carrils bici han estat una prioritat del govern municipal», que «aposta per una mobilitat sostenible a la ciutat».