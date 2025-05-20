Ciutat
Tarragona renaturalitzarà el parc de la Muntanyeta vint anys després de l’última actuació
Es reforçarà la vegetació i s’instal·larà un jardí de papallones en aquest espai verd de SPiSP
El parc de la Muntanyeta del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona tindrà un jardí de papallones. Es tracta d’una de les principals actuacions previstes dins la renaturalització i foment de la biodiversitat d’aquest espai i que s’emmarca en el projecte Tarragona Greenbelt'26.
El parc de papallones, de 500 m², tindrà d’una estructura de fusta nova ubicada en un tram central, que funciona com a nus de comunicacions i que compta amb una alta densitat de subarbusts florals autòctons, els quals afavoreixen a les papallones i altres pol·linitzadors naturals. Els treballs es licitaran durant les pròximes setmanes i està previst que s’iniciïn a l’octubre. Aquests tindrà una durada de dos mesos.
El pressupost és de 89.347,37 euros (sense IVA).El projecte també engloba altres actuacions que milloraran el potencial del parc per a la seva biodiversitat. Per això, també es col·locaran cinc caixes refugi per a rat-penats, deu caixes niu per ocells insectívors, un hotel d’insectes i altres zones de refugi per a petits mamífers. A més, s’inclouen intervencions de millora morfològica, ecosistèmica i paisatgística de la zona.
D’una banda, es delimitaran alguns espais amb tanca de fusta per disminuir l’erosió i la fragmentació, eliminant alguns senders, i s’instal·laran plafons informatius. D’altra banda, es farà un reforç de les plantacions d’arbrat i arbusts de diverses espècies productores de flors i fruits adequats per la fauna per potenciar-la, així com d’alguns arbres agrícoles que també aporten valor. Finalment, el projecte inclou treballs de senyalització amb plafons interpretatius.
El parc té una superfície aproximada de 13,67 hectàrees amb una part important de bosc natural i una altra part provinent de la recuperació d'un abocador, clausurat l'any 1995 i reforestat en etapes progressives. Aquesta zona verda va ser concebuda a finals de la dècada dels 90, amb una darrera actuació el 2004 de noves plantacions i traçat de caminals.