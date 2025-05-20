Societat
Clausurades cinc pistes de pàdel del Tennis Tarragona per queixes veïnals
L’entitat treballa per solucionar aquesta situació provocada per la denúncia d’un veí pels sorolls
La Guàrdia Urbana (GUT) es va presentar a les instal·lacions del Club Tennis Tarragona el passat dimecres per a precintar cinc pistes de pàdel i una multiesportiva de la zona Park. Els agents van actuar a instàncies de l’Ajuntament, que va ordenar la clausura d’aquesta part del complex perquè «no s’ha donat compliment per part del titular als requeriments municipals efectuats».
Segons expliquen fonts municipals, l’estiu passat, un veí de la zona va interposar una denúncia per «contaminació acústica», ja que algunes pistes de pàdel es troben a tocar de la zona d’habitatges. Arran d’aquest fet, l’Òrgan Tècnic Ambiental Municipal va elaborar un informe desfavorable i, el 8 de juliol del 2024, el consistori va requerir al Tennis Tarragona que, en el termini d’un mes, presentés diferent documentació per tal de «legalitzar» aquestes instal·lacions.
En els darrers anys, arran dels aiguats del 2022 que van inundar el complex, el club ha estat realitzant reformes a la zona Park. Per això, l’administració local va demanar a l’entitat esportiva que entregui el projecte tècnic descriptiu de les modificacions realitzades i la seva adaptació a la normativa.
També li va exigir certificat per part d’un tècnic que acrediti que l’activitat que es du a terme i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte i compleixen amb tots els requisits normatius. Així mateix, se’l va obligar a presentar un control periòdic amb mesuraments de soroll i lluminositat.
El passat 24 de febrer, l’Ajuntament va tornar a requerir al Tennis Tarragona tots aquests documents, amenaçant amb la clausura d’algunes pistes. Aquesta es va acabar produint, finalment, el passat 13 de maig. Després de l’actuació de la Guàrdia Urbana, el club va comunicar als socis que s’estaven gestionant totes les accions necessàries per resoldre la situació tan aviat com fos possible. En l’escrit, afirmaven que tenen totes les llicències en vigor per poder exercir la pràctica esportiva en aquesta zona.
Més de 100 afectats
El president de l’entitat, Luis Salas, assegura que tota la documentació s’entregarà, com a màxim, avui. Des del club consideren que la decisió del consistori ha estat «arbitrària» i «desmesurada». «Ens agradaria veure quants equipaments esportius de Tarragona han estat precintats perquè s’hi han fet modificacions», etziba Salas, qui considera que «si s’hagués precintat per una qüestió d’ordre públic o de vulneració dels drets fonamentals, ja ho haguessin fet fa mesos i no ara».
D’altra banda, recorda que en el club es practica pàdel «des de temps immemorials» i les llicències que té el club de les instal·lacions són «del 1987 i el 2012». A més, assenyala que els equipaments esportius queden exempts de la llei de protecció contra la contaminació acústica, després de la darrera modificació del 26 de març. Salas espera que «tot se solucioni aviat», ja que la clausura de les pistes afecta «més de 120 nens i nenes de l’escola del club».