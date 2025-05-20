Política
El Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana es tornarà a reunir el pròxim 12 de juny
Serà la primera trobada després de la crisi per la intermodal i s’avançarà en l’impuls del projecte metropolità
El Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona es tornarà a reunir el pròxim 12 de juny. Aquesta serà la primera trobada després de la crisi que es va viure a principis d’abril per la futura estació intermodal projectada al terme municipal de Vila-seca. La intenció és poder reprendre el contacte entre les membres que integren aquest ens de governança per avançar en la confecció de l’estratègia territorial.
L’Ajuntament de Vila-seca no ha tornat a pronunciar-se d’ençà que va comunicar que abandonava temporalment tots els grups de treball del Grup Impulsor després de conèixer la voluntat de l’Ajuntament de Tarragona de situar l’estació intermodal a l’Horta Gran.
Fonts consultades pel Diari Més asseguren que «ja s’han calmat les tensions» i afirmen que aquest conflicte estaria «superat». Tot i això, el consistori vila-secà no ha volgut manifestar-se, de moment, sobre la seva participació en la pròxima reunió que tindrà lloc al juny.
Durant aquesta trobada, es tractaran temes cabdals per al futur de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Entre d’altres, es posarà sobre la taula que el Grup Impulsor —nascut el desembre del 2023— es constitueixi com una associació.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va desgranar aquesta proposta en una entrevista a Ràdio Ciutat el passat març, on explicava que els municipis faran aportacions econòmiques per finançar aquest organisme que tindrà personalitat jurídica pròpia.
Promoció econòmica
També està pendent la creació la futura agència de promoció econòmica, un instrument que servirà per a captar recursos i inversions a nivell internacional. Això permetrà que els municipis puguin treballar de forma integral i unitària per oferir molts més atractius turístics i d’oci de forma conjunta.
La reunió també servirà per continuar definint els passos per establir un transport públic metropolità, amb l’objectiu d’unificar la seva gestió. Cal recordar que, la Diputació ha encarregat a una consultora externa el servei d’assistència tècnica per a la redacció d’una estratègia territorial amb dimensió metropolitana, així com el corresponent pla d’acció per a implementar-la.