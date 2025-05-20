Diari Més
Un ferit en l'incendi a l'antic Hostal del Sol de la Part Alta

El foc es va iniciar passades les deu de la nit

Incendi al solar de l'antic Hostal del Sol.

Incendi al solar de l'antic Hostal del Sol.Bombers

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de dilluns en un incendi a l'antic Hostal del Sol de Tarragona de la Part Alta. L'avís el van rebre a les 22.11 hores i es van desplaçar fins al solar situat al passeig de Sant Antoni on estava cremant una caseta.

Segons explica el cos d'emergències, la construcció ha cremat completament. Els bombers van revisar l'afectació per fum als blocs propers. Mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a una persona per cremades i inhalació de fum.

