Successos
Atropellen una dona al carrer Higini Anglès de Tarragona
La víctima estava conscient i no ha quedat atrapada de manera que ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques
Una dona ha resultat ferida aquest matí després de ser atropellada al carrer Higini Anglès de Tarragona. Els fets han tingut lloc cap a les 9:30 hores, a l'altura del número 10 d'aquest vial.
Després de l'accident, la víctima es trobava conscient en tot moment i, afortunadament, no ha quedat atrapada. Els serveis d'emergència del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atès la dona in situ i han valorat el seu estat de salut.
La Guàrdia Urbana també s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per gestionar l’incident.