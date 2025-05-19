Societat
Tarragona arrenca aquest divendres la II Fira de la Psicologia
L'esdeveniment, organitzat pel COPC amb col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, se celebrarà a la Rambla Nova fins dissabte al migdia
Després de l'èxit de la primera edició duta a terme l'any passat, aquest divendres a la tarda la Rambla Nova tornarà a ser l'escenari de la Fira de la Psicologia, un esdeveniment organitzat per la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta segona edició tornarà a oferir diverses activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer la importància del benestar emocional.
La Fira obrirà aquest divendres 23 de maig a les 17.15 hores a la Rambla Nova, en el tram comprès entre els carrers Fortuny i Canyelles; i s’allargarà fins l’endemà dissabte al migdia. Constarà amb tres espais diferenciats que oferiran xerrades divulgatives, espais per a infants i adolescents; i, com a novetat, enguany hi haurà un conjunt de carpes amb entitats del territori relacionades amb la salut mental.
L’esdeveniment s’ha presentat aquest dilluns al matí amb la participació del conseller de Salut Pública, Mario Soler qui ha destacat que «després de la bona acollida de l'any passat, enguany la fira repeteix i ho fa amb un format més gran i amb prop d'una desena d'entitats que participen per primera vegada». «Aquesta fira és una finestra, un espai familiar que té l'objectiu de donar a conèixer la importància del benestar emocional en el dia a dia. És una altra de les iniciatives de la societat tarragonina que interpel·la a tota ciutadania i per això fem una crida a tothom a apropar-se a la Rambla Nova a partir d'aquest divendres a la tarda», ha conclòs Soler.
Per la seva banda, la presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona del COPC, Eva Llatser ha destacat que «la bona acollida de la Fira de la Psicologia el passat mes de setembre ha motivat l’organització d’una nova edició per tal d’esdevenir un espai de proximitat que la ciutadania tingui present en el seu dia a dia. El benestar emocional ens ajuda a assolir les nostres fites, a superar els alts i baixos diaris, adequar-nos a situacions quotidianes d’estrès o a tenir una bona xarxa de relacions socials entre d’altres. Pel que la psicologia es converteix en un eix vertebrador per assolir una bona salut mental».
Llatser ha afegit que «les xerrades divulgatives de l’espai 2 volen acostar la psicologia a la ciutadania amb temes de la vida quotidiana, on el públic assistent podrà resoldre els dubtes que tingui formulant preguntes al final de cadascuna d’elles».
En el primer espai de la fira, anomenat Què pot fer la psicologia per a tu?, professionals especialitzats en diferents àrees de la psicologia oferiran breus xerrades divulgatives per tractar aspectes que afecten la ciutadania en el seu dia a dia i explicaran de forma pràctica de quines eines disposa la psicologia per tal de sostenir aquestes situacions i com millorar-ne el benestar emocional.
En el segon espai, anomenat Better togehter. Junts arribem més lluny, hi haurà activitats per a dues franges d’edats (de 3 a 8 i de 9 a 15 anys) per aprendre la importància d’escoltar, confiar, ajudar i construir tots i totes a l’una. I com a novetat en aquesta segona edició, el tercer espai estarà conformat per carpes d'entitats col·laboradores del territori relacionades amb la salut mental per donar visibilitat als seus projectes.
La II Fira també comptarà amb un espai informatiu on s’explicarà la totalitat dels serveis que pot oferir el COPC a la ciutadania. Tota la informació sobre l’esdeveniment es pot consultar en aquest web del COPC: https://www.copc.cat/fira-psicologia-2025