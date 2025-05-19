Societat
El Pla del Port de Tarragona per controlar la sobrepoblació de coloms
La iniciativa contempla actuacions en quatre àmbits clau per reduir l’atractiu del Port per als coloms i minimitzar-ne els efectes a la ciutat
Port Tarragona ha presentat aquest dilluns el seu pla d’actuació per al control de la població de coloms, una problemàtica que afecta tant l’activitat portuària com la ciutat. La reunió ha comptat amb la presència del president de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago J. Castellà, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, així com representants de les empreses estibadores, responsables municipals i personal tècnic.
El pla es desplegarà en quatre grans àmbits d’actuació: la millora del tancament de les naus d’emmagatzematge de cereals, l’increment de la neteja als molls, l’optimització dels protocols d’actuació per a les empreses logístiques i la formació dels equips implicats. A més, es crearà un sistema de seguiment i avaluació de les mesures implementades.
La proposta ha estat fruit de la taula bilateral Port-Ajuntament, constituïda fa mig any, i respon al compromís compartit d’oferir solucions conjuntes als reptes que afecten tant l’activitat portuària com la convivència urbana.
Santiago J. Castellà ha destacat el valor d’aquesta col·laboració: «Valorem molt positivament la feina que fa l’Ajuntament per evitar la nidificació i reproducció dels coloms a la ciutat, i estem convençuts que les mesures que avui presentem ajudaran a minimitzar-ne les afectacions. Des del Port Tarragona hi destinarem tots els esforços necessaris per contribuir-hi.»
Per la seva banda, la consellera de Neteja, Sonia Orts, ha remarcat que «la feina conjunta amb el Port és clau, perquè sabem que és en aquesta zona on els coloms troben aliment. Estem actuant per evitar-ho de manera decidida.»
Durant la presentació, l’APT ha detallat que, a més de reforçar la neteja i la formació, es desenvoluparà un living-lab per experimentar i co-crear solucions amb tots els actors implicats. Jordi Baucells, expert encarregat dels informes tècnics, ha assessorat l’elaboració del pla.