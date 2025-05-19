Salut
L’Hospital Joan XXIII inaugura un laboratori pioner en medicina de precisió cardíaca
El nou espai, integrat a l’IISPV, impulsarà la recerca translacional en tractaments antitrombòtics per oferir teràpies personalitzades a pacients amb malalties cardiovasculars
L’Hospital Universitari Joan XXIII ha fet un pas endavant en la recerca mèdica amb la posada en marxa del nou Laboratori d’Investigació Translacional en Cardiologia, una infraestructura destinada a aprofundir en l’estudi del tractament antitrombòtic de les malalties cardiovasculars aterotrombòtiques. Aquest projecte s’emmarca dins l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i neix amb una clara aposta per la medicina de precisió, que busca oferir una atenció més personalitzada i eficaç als pacients.
Només a la província de Tarragona, milers de persones són tractades anualment amb fàrmacs antiagregants plaquetaris després de patir un infart de miocardi o altres patologies aterotrombòtiques. No obstant això, la resposta a aquests medicaments no és homogènia entre els pacients. Mentre alguns no assoleixen l’efecte terapèutic esperat —amb el consegüent risc de nous esdeveniments isquèmics—, d’altres poden patir hemorràgies per una resposta exagerada.
En aquest context, el nou laboratori permetrà avaluar de forma detallada la resposta individual als fàrmacs antitrombòtics, mitjançant proves de funcionalisme plaquetari i l’estudi de polimorfismes genètics, amb l’objectiu de definir estratègies terapèutiques personalitzades.
Segons el Dr. José Luis Ferreiro, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII, «és essencial identificar quins pacients es beneficiaran més de determinats fàrmacs i ajustar-ne les dosis o combinacions per reduir riscos i millorar els resultats clínics». Ferreiro és també un dels 25 experts internacionals que han participat en l’elaboració d’un document de consens publicat a la revista JACC Cardiovascular Interventions, en què s’estableixen les recomanacions actuals per a l’ús clínic de proves genètiques i de funcionalisme plaquetari. Aquest document ofereix pautes clares per optimitzar el tractament antiagregant, especialment en pacients que se sotmeten a una intervenció coronària percutània.
El Laboratori, ubicat inicialment a l’àrea del Biobanc, representa el compromís de l’Hospital Joan XXIII amb la recerca translacional, orientada a traslladar els avenços científics a la pràctica clínica. Tot i que el focus inicial és l’àmbit del tractament antitrombòtic, es preveu incorporar progressivament noves línies de recerca en altres patologies cardíaques, sempre amb la mirada posada en una medicina més personalitzada i efectiva.