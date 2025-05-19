Municipal
L’Ajuntament de Tarragona modificarà el Pla Integral de la Part Baixa per adaptar-lo a la nova Llei de Barris
La primera convocatòria de les noves subvencions s’obrirà entre els mesos de juny i juliol
L’Ajuntament de Tarragona està treballant en la modificació del Pla Integral de la Part Baixa per adaptar-lo als criteris establerts per la nova Llei de Barris. Aquesta actualització busca reforçar les actuacions de caràcter social per tal d’assegurar que Tarragona pugui optar a les subvencions que preveu la normativa.
La primera convocatòria d’aquesta nova línia d’ajuts s’obrirà entre els mesos de juny i juliol, amb l’objectiu d’arribar com a mínim a 20 barris de 20 municipis cada any. Així ho van pactar el passat divendres el Govern de la Generalitat i els Comuns, grup impulsor de la nova Llei de Barris.
Així, tal com preveu aquesta, aprovada el desembre de 2022, cada municipi interessat a ser beneficiari d’aquesta subvenció haurà de presentar un projecte de transformació amb intervencions físiques, ecològiques i sociocomunitàries.
Concretament, les bases de la convocatòria estableixen que almenys un 25% de les accions presentades han de correspondre a cadascun d’aquests tres àmbits, un requisit al qual la versió inicial del Pla Integral de la Part Baixa, aprovada el febrer de 2024, no s’ajustava.
Per aquest motiu, les conselleries de Territori i de Serveis Socials de l’Ajuntament treballen conjuntament per revisar el pla existent i incorporar noves actuacions, especialment en l’àmbit sociocomunitari. Fonts municipals assenyalen que encara s’està estudiant si aquesta reformulació implicarà una despesa addicional per al consistori.
El document base d’ECP
Tot i que l’Ajuntament encara no ha definit quines seran exactament aquestes noves accions, el consistori ha acceptat un informe elaborat pel grup municipal d’En Comú Podem com a base per a l’adaptació del projecte. El document detallava les mancances de l’anterior pla, alhora que s’exposaven diverses propostes per a reforçar l’enfocament social i ecològic d’aquest.
Aquestes inclouen la creació d’horts urbans comunitaris per impulsar l’autosuficiència alimentària, la promoció de projectes per a l’èxit educatiu i de formació permanent o la constitució d’equips de carrer d’atenció social per assessorar sobre oportunitats, ajuts i recursos entre d’altres.
Cal tenir en compte que malgrat la nova reformulació, algunes de les accions previstes en el pla actual ja s’han començat a executar. Alguns exemples són el col·lector de pluvials de Torres Jordi i el concurs d’idees, en fase de revisió, per a la reurbanització de l’eix Unió-Prim/Mitja Lluna-Apodaca.
En aquest cas, les bases del concurs incorporen criteris de pacificació viària recollits en el pla. El Pla Integral original s’estructura en quatre grans objectius estratègics: Viure al barri, Conviure al barri, Gaudir del barri i Activar el barri. Aquests eixos es despleguen en 11 línies d’actuació i 25 actuacions.
Com serà la convocatòria?
El president de la Generalitat, Salvador Illa, presentarà oficialment el desplegament de la nova Llei de Barris avui a Vilanova i la Geltrú, segons ha avançat El Periódico. Aquest comptarà amb una dotació pressupostària de més de 800 milions d’euros repartits en cinc anys i preveu cinc convocatòries durant la legislatura.
Un cop finalitzat aquest període, el Govern valorarà la continuïtat del fons a partir dels resultats obtinguts. Segons el projecte de decret, encara subjecte a canvis, en el cas dels municipis de més de 50.000 habitants, com Tarragona, hauran d’assumir el 50% del cost, mentre que la Generalitat cobrirà l’altra meitat.
Cada municipi només podrà presentar una única proposta per convocatòria, i els barris candidats hauran de tenir una renda per càpita inferior a la mitjana catalana, és a dir, 15.830 euros, segons dades de l’Idescat del 2023.
Els veïns de Sant Salvador reclamen el seu propi pla integral
Així doncs, molts residents van qüestionar aquest canvi d’elecció, denunciant que ja havien quedat fora de la primera Llei de Barris. No obstant això, l’Ajuntament es va comprometre a executar diverses actuacions per recuperar el barri, com la cessió dels espais comunitaris d’interblocs.