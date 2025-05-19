Successos
Desmantellen un narcopis al barri de Campclar de Tarragona i detenen set persones
En el marc del dispositiu es va realitzar una segona entrada en un local annex des d’on es distribuïa la droga
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un punt actiu de tràfic de drogues al barri de Campclar, a Tarragona, amb la detenció de set persones —sis homes, un d’ells menor d’edat, i una dona— com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.
L’operatiu policial, desenvolupat dijous passat a les 11.00 h, va incloure dues entrades simultànies a un local i un magatzem annex, des d’on s’emmagatzemava i distribuïa la droga. Durant les vigilàncies prèvies, els agents van observar com els consumidors adquirien les substàncies en un dels locals i, immediatament després, les consumien a l'espai contigu.
Els investigadors van detectar un sofisticat sistema per evitar la detecció policial: els venedors havien instal·lat un polsador a peu de carrer que els compradors activaven per fer saber que volien adquirir droga. Un cop completada la transacció, retiraven el timbre a través d’un forat fet a la paret.
En el decurs dels escorcolls, els Mossos van comissar 88 monodosis de cocaïna, set d’haixix, tres d’heroïna, dues peces d’aquesta mateixa substància en forma de roca i una bossa amb 30 grams de marihuana.
Després de l’operatiu, tres dels detinguts van declarar a comissaria amb la instrucció de comparèixer davant l’autoritat judicial quan siguin requerits. El menor d’edat va prestar declaració divendres davant la Fiscalia de Menors de Tarragona, mentre que la resta de detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia.
La investigació, iniciada a principis d’any, continua oberta i no es descarten noves detencions. L’actuació policial ha permès clausurar el que es considera el principal punt de distribució de drogues al barri de Campclar i recuperar dos immobles que seran posats a disposició de les autoritats competents.