Tarraco Viva
L''Odissea' inspira una travessia terapèutica per a joves amb trastorns de conducta al Tarraco Viva
El festival de recreació històrica se centra en la vida de la plebs amb més de 500 actes en diverses localitats
L''Odissea', un clàssic de la literatura, continua ressonant en l'actualitat. Així ho demostra la travessia terapèutica inspirada en l'obra d'Homer i adreçada a joves amb trastorns de conducta que s'ha presentat al Tarraco Viva. El projecte, impulsat per Amalgama7, combina la lectura amb l'aprenentatge de navegació en expedicions pel Mediterrani.
La presentació s'inclou en la programació del 27è festival de recreació històrica, que s'estén en diversos municipis. Enguany, Tarraco Viva posa el focus en la vida de la plebs i en com la cultura clàssica pot actuar com a motor de transformació social.
«Volem donar a conèixer que la plebs de Roma va ser activa i combativa durant més de 500 anys», ha afirmat el director del certamen, Magí Seritjol.«Llegir els clàssics és llegir l'actualitat però amb claus més antigues», ha afirmat Seritjol.
Una visió que comparteix Amalgama7, l'entitat terapèutica que impulsa una travessa inspirada en l''Odissea' d'Homer. El projecte combina la lectura i interpretació d'aquest clàssic de la literatura amb altres coneixements tècnics sobre la navegació marítima.
Tot plegat, a bord d'un veler on viatgen sis adolescents i joves amb trastorns per la conducta acompanyats de professionals de la psicologia i també personal tècnic de la nau. El director clínic d'Almagama7, Jordi Royo, ha defensat a l'ACN els avantatges d'aquesta teràpia que aposta per la cultura i el contacte amb la natura.
De moment, s'han fet nou expedicions amb un total de 54 participants, tots ells sotmesos a una avaluació prèvia i posterior del viatge. Durant cinc dies, els integrants de la tripulació s'endinsen en els textos homèrics i hi troben paral·lelismes amb vivències pròpies.
«Ulisses es fa lligar al pal per pròpia voluntat per no escoltar el cant de les sirenes. Avui les sirenes són les pantalles, les drogues, les xarxes socials... Ens va semblar bonic recórrer a un text de 2.000 anys per veure com podíem afavorir un lligam de cultura i que els nois poguessin parlar d'ells mateixos», ha exemplificat Royo.
En Pol Garrido és un dels joves que recentment ha participat en una d'aquestes expedicions, una experiència que ha qualificat «d'evocadora» que l'ha permès reflexionar sobre la relació amb els seus pares. «Va arribar molt més reflexiu, més tranquil, relaxat i més conscient de les coses. També més col·laboratiu a casa», ha celebrat la mare d'en Pol, Cèlia Rovira.
A curt termini, l'entitat terapèutica engegarà una nova travessa des de Tarragona fins a Empúries aquest mes de juny. Alhora, treballa per aconseguir fer més gran la proposta i aconseguir fer una expedició fins a una de les illes gregues, per recrear el viatge d'Ulisses.
El paper actiu de transformació de la societat, a la 27a Tarraco Viva
La proposta de la travessia terapèutica s'ha presentat aquest dissabte a la tarda a la Torre del Pretori de Tarragona, un dels espais inclosos en la programació de la 27a edició de Tarraco Viva. El festival de recreació històrica se centra enguany en la plebs, el poble romà. «Parlem de la gent corrent de fa 2.000 anys, els que realment van fer la història de Roma. Era el 60-70% de la població però no va generar ni l'1% de la informació», ha apuntat Seritjol.
El director del festival també ha destacat el sentit de comunitat del poble romà com a eina per afavorir la transformació social i avançar cap al bé comú. «Els humans prosperem quan col·laborem, és un missatge de l'antiga Roma. Crec que és molt interessant que en els temps en què vivim, tornem a aquella època per aprendre coses», ha afirmat.
25 anys de la declaració com a Patrimoni Mundial
El festival Tarraco Viva commemora enguany el 25è aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial del conjunt arqueològic de l'antiga Tàrraco. Ho fa amb més de mig miler d'activitats que s'estendran fins el 25 de maig no només a Tarragona, sinó també en altres localitats veïnes que també tenen restes romanes, com Altafulla, Constantí, Cambrils, Salou o Vila-rodona. L'edició d'enguany aposta també per donar més visibilitat als divulgadors digitals per ampliar el ventall de públic.