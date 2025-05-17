Successos
Un conductor fuig després de col·lidir amb un motorista al carrer Reial de Tarragona
L’accident, que va tenir lloc divendres al vespre, va mobilitzar diversos serveis d’emergència
Un vehicle va fugir aquest divendres al vespre després de col·lidir amb un motorista al carrer Reial de Tarragona. Els fets van tenir lloc cap a les 21.36 hores, moment en què els serveis d’emergència van rebre l’avís.
Fins al lloc s’hi van desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana, i una dotació dels Bombers, que finalment no va haver d’intervenir, ja que l'accident va ser de caràcter lleu.
A l’arribada dels cossos policials i d’emergència, el conductor del vehicle implicat en la col·lisió ja havia abandonat el lloc dels fets. Aquesta conducta ha motivat l’obertura d’una investigació per part de la Guàrdia Urbana.