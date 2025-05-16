Medi Ambient
Stop Creuers denuncia que l’aire del Port de Tarragona supera els límits de contaminació de l’OMS i la UE
S’han comparat els nivells d’NO2 de setembre amb els topalls anuals d’aquests organismes
La contaminació de l’aire al port de Tarragona és «crítica» i «perillosa». Així ho conclou l’estudi impulsat per la plataforma Stop Creuers, en col·laboració amb l’organització ecologista alemanya Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), que analitza els nivells d’òxid de nitrogen (NOx) i diòxid de nitrogen (NO2) a l’entorn portuari entre l’11 de setembre i el 9 d’octubre de 2024.
Durant aquestes quatre setmanes, quatre dispositius passius —tubs— han mesurat la qualitat de l’aire en quatre ubicacions diferents: les grues històriques, el parc infantil del Serrallo, el Port Marina Tàrraco i l’espigó que hi ha davant del Moll de Balears, on hi ha la terminal de Creuers. Les mostres recollides van ser analitzades posteriorment en un laboratori per la companyia especialitzada Passam ag, amb seu a Suïssa.
Segons els resultats de l’estudi, els nivells d’NO2 varien entre els 27,9 μg/m3 i els 50.3 μg/m3. L’informe mostra que tots els valors obtinguts superen «àmpliament» els límits marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que l’estableix en 10 μg/m3, i per la nova directiva de la Unió Europea (UE) sobre la qualitat de l’aire, fixat en 20 μg/m3. Val a dir, però, que aquests valors marquen el topall anual, mentre que les dades de l’estudi suposen la mostra d’un sol mes.
Tot i això, des d’Stop Creuers, denuncien que els nivells de diòxid de nitrogen registrats en els diferents punts de l’entorn portuari multiplica per tres el límit de contaminació de l’OMS. «El mesurador que ha donat valors més alts és el que estava al costat del moll de creuers —que quintuplica el topall—», ha apuntat Misael Alerm, membre d’Stop Creuers Tarragona, qui ha assegurat que, en l’època que hi eren els tubs, «només hi havia creuers».
En les conclusions de l’estudi, s’exposa que la població dels barris propers al port està exposada a nivells «perillosos» d’NO2, «amb risc d’agreujar malalties respiratòries i augmentar morts prematures». Per aquest motiu, Stop Creuers reclama «mesures urgents i imprescindibles», com restringir l’accés als ports dels vaixells contaminants, prohibir l’ús de fueloils pesants en naus amarrades, reduir el nombre d’atracament de creuers, crear zones de baixes emissions portuàries, fer monitoratge continu de la contaminació i obligar les autoritats portuàries a procedir amb la màxima transparència.
Posen en dubte la URV
Alerm ha posat en dubte els estudis de la qualitat de l’aire elaborats per la Universitat Rovira i Virgili a càrrec del Port de Tarragona. «No ens podem refiar de les seves dades perquè el Port té interessos com duplicar la taxa de creuers». «Nosaltres hem fet uns estudis independents amb laboratoris independents», ha etzibat el membre d’Stop Creuers qui recordava que la URV «depèn del Port, Repsol i la petroquímica, i entenem que té interès a mostrar cert tipus de dades».
El Port de Tarragona ha respost, a través d’un comunicat, que l’estudi anual elaborat per la URV determina que, un any més, «el recinte portuari no supera cap dels límits establerts per la legislació vigent». D’altra banda, el Port ha avançat que invertirà 33 milions d’euros fins al 2028 per a l’electrificació dels molls, un projecte que suposarà «una reducció dràstica de la presència de contaminants atmosfèrics» a l’aire.