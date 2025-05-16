Cultura
Oriol Grau s'estrena en un monòleg d'autoficció a la Sala Trono amb l'obra 'La mare, el dimoni i jo'
L'actor fa un «clam a la desobediència» mentre repassa la trajectòria professional des de l'humor i la reflexió
L'actor Oriol Grau estrena aquest divendres 'La mare, el dimoni i jo', un monòleg d'autoficció on repassa la trajectòria professional des de l'humor i la reflexió. És el primer cop que Grau escull aquest gènere per recordar els inicis artístics i fer «un clam a la desobediència». «És un espectacle que transita per molts llocs, veurem un Oriol [Grau] que el públic no espera veure, que transita per terrenys menys obvis», ha apuntat el director de l'obra, Roberto G. Alonso.
El monòleg es complementa musical i teatralment amb la participació de Roger Conesa, qui en construeix l'espai sonor. 'La mare, el dimoni i jo' es podrà veure tres caps de setmana fins l'1 de juny i tancarà la primera temporada de la Sala Trono al Magatzem de Tarragona.
'La mare, el dimoni i jo' neix d'un text d'Oriol Grau on mescla realitat i distopia, una obra on l'actor fa memòria dels seus inicis i introdueix elements de ficció. Així, parla sobre com va assolir l'èxit i després, fa una «revelació inconfessable» per explicar la seva desaparició del panorama mediàtic. «És una manera de despullar-me, però ensenyo la poteta i em torno a tapar», ha bromejat Grau a la presentació d'aquest divendres. Tot i ser la primera vegada que l'actor s'estrena en aquest gènere, ha reconegut que li ha resultat fàcil escriure el text. La principal preocupació, ha explicat, ha estat imaginar com seria el personatge de la seva mare, ja que compta amb elements de ficció que no coincideixen amb la realitat.
Si bé l'humor és present al llarg de tota l'obra, també ho està la reflexió i les emocions. En aquest sentit, el director Roberto G. Alonso ha apuntat que el text no té una única lectura i compta amb molts matisos. «És evident que és una obra d'humor, però no és de riallades, et manté amb el somriure tota l'estona però et fa reflexionar, amb punts emotius. Per a mi, això té més riquesa que no el camí d'anar a riure i ja està», ha asseverat.
La música també té un paper important al llarg de l'actuació; en aquest sentit, el músic Roger Conesa s'ha encarregat del disseny sonor de 'La mare, el dimoni i jo' per «potenciar» el que passa al llarg d'una obra que ha definit com «eclèctica».
Més de la meitat d'entrades venudes anticipadament
A poques hores per l'estrena d'aquest divendres, 'La mare, el dimoni i jo' ja ha venut anticipadament un 60% de les 1.000 entrades disponibles durant els tres caps de setmana a la Sala Trono. De moment, l'obra es representarà fins l'1 de juny a Tarragona i ja té dates previstes per seguir l'estela per Barcelona i Mallorca. Amb 'La mare, el dimoni i jo', la Sala Trono tancarà la seva primera temporada al Magatzem, amb una programació que Negrié ha assenyalat que treballa per crear l'hàbit d'anar al teatre entre la societat tarragonina.