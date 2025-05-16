Societat
La missió comercial de la Cambra de Tarragona a Líbia ja es troba a Roma
Els integrants es troben sans i estalvis
Els nou integrants de la missió comercial de la Cambra de Tarragona a Líbia, coordinada per Roberto Barros, director d'Internacional, estan tots sans i estalvis a Roma. Segons han confirmat des de la Cambra, els empresaris han arribat a la una de la matinada a la capital italiana.
Les nou persones portaven dos dies atrapats a Trípoli (Líbia) a causa d'un conflicte amb milícies han començat el procés de repatriació. Dijous al vespre, el seu director d'Internacional, Roberto Barros, va explicar que ja estaven a l'aeroport a punt per sortir del país africà. Barros va afirmar que les vuit empreses que han participat en l'expedició estan «satisfetes, han fet molt bones reunions i estan contentes amb les possibilitats que ofereix el país». Així, tal com va detallar Barros, les companyies pensen en tornar a Líbia «si l'ambient no s'enrareix».
El grup havia quedat atrapat en un hotel de Trípoli enmig del conflicte amb milícies que viu el país. Hi havien arribat dilluns i les hostilitats a la zona els van obligar a confinar-se unes hores al soterrani de l'hotel per raons de seguretat. Posteriorment, ja aquest dimecres al matí, van poder tornar a les habitacions i més tard van poder ser traslladats a l'ambaixada espanyola a Trípoli, on han passat la darrera nit.
Segons va explicar l'ens cameral tarragoní, els afectats són vuit exportadors -quatre catalans i quatre de la resta de l'Estat- i el director d'Internacional de la Cambra, Roberto Barros. A l'establiment hi havia hostes de diferents nacionalitats protegits per la policia diplomàtica líbia. Fonts del Ministeri d'Exteriors van explicar que consten 160 ciutadans espanyols a Líbia, la majoria de famílies hispano-líbies que en el passat han rebutjat ser evacuades en cas de conflicte. També van indicar que l'ambaixada està en contacte permanent amb 45 espanyols que es troben al país per motius laborals, gairebé la meitat dels quals acollits a la residència de l'ambaixador, i la resta a hotels.