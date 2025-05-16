Judicial
L'acusat de matar a la seva parella a Tarragona defensa que estava morta quan es va despertar de la migdiada
Fiscalia i les acusacions mantenen la petició de 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria
Fiscalia i les acusacions particular i pública mantenen les peticions inicials contra l'home acusat de matar la seva parella el 17 de setembre de 2023 al seu domicili de Tarragona. Reclamen 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, i una responsabilitat civil de 200.000 euros per a la mare i la germana de la víctima. El fiscal ha insistit en l'informe forense, que va determinar que la mort s'havia produït per una compressió cervical externa, amb marques visibles al coll de la víctima. En la darrera sessió del judici, l'acusat ha declarat que es van posar a fer la migdiada i quan es va despertar la seva parella estava morta. Ha assegurat que la va «sacsejar», però no recorda si la va agafar de l'espatlla o del coll.
L'acusat ha explicat que el 17 de setembre de 2023 ell i la seva parella es van posar a dormir junts al llit a les 11 del matí, i que a les 16.30 h es va despertar perquè el gos estava a sobre d'ells. Diu que li va «estranyar» que la seva dona no es molestés perquè no li agradava que la mascota pugés a sobre. En girar-se, ha afirmat que li va veure un «color estrany», «pàl·lid», ha descrit. Ha comentat que la va «sacsejar», però que no responia ni «respirava».
Llavors, ha apuntat que va carregar el mòbil i va trucar al 112. També que va apropar els seus llavis «per fer el boca a boca», però la va notar tan «freda» que es va fer «enrere». «La vaig intentar reanimar movent-la de les espatlles», ha relatat, tot i que ha dit que no recorda on la va subjectar exactament si de l'espatlla o del coll.
L'acusat ha remarcat que el dia abans van anar a un concert de la festa major de Santa Tecla i que mentre estaven en un bar, la víctima va anar «sola» al bany «dues o tres vegades», tot i que ha reconegut que no sap què va fer. L'informe forense va detectar en el cos de la víctima cocaïna i benzoilecgonin. L'home ha dit que consumien alcohol i drogues, cocaïna, de manera «ocasional».
També ha parlat de les hores posteriors a la mort de la seva parella. Ha indicat que va fer una foto del cos de la seva parella, un cop ja estava morta, i que va enviar-li a la seva germana i la va ensenyar als seus amics. A la tarda, el presumpte assassí va anar a un bar perquè «la casa li queia a sobre», i després en un altre on va consumir dues cerveses i un combinat, i va allargar-se fins a les 2.30 h de la matinada de l'endemà. El dia 18 va ser detingut com a suposat autor del crim.
La «clau» en l'informe forense
Fiscalia ha mantingut la petició inicial de 23 anys de presó per assassinat amb traïdoria. Considera que la «clau» del cas està a l'informe forense. El fiscal ha justificat la «qualitat» d'aquesta prova, que la defensa ha menystingut posteriorment. L'informe apunta a una compressió cervical externa com a causa del defalliment, i descarta la mort natural i l'accidental. El fiscal també ha insistit que la víctima no es va poder defensar.
«No era una relació normal»
Tot i que l'acusat ha assegurat que tenien una «bona» relació de parella, l'acusació particular ha asseverat que «no era una relació normal» i que tenien «contínues discussions». L'advocat s'ha fixat en les contradiccions dels testimonis i l'acusat. Dos amics seus van declarar que l'acusat els hi havia explicat versions diferents. Un que va aixecar-se del llit, va anar al lavabo i en tornar, la va trobar morta. I l'altre que va sortir de casa i en arribar estava morta.
L'acusació particular també ha explicat que en una captura de pantalla del mòbil de l'acusat hi havia una alarma a les 16 h, tot i que el presumpte assassí ha dit que es va despertar a les 16.30 h perquè el gos va pujar damunt del llit.
El lletrat de la Generalitat ha defensat l'informe forense i ha recordat al jurat popular que els professionals no són «part». També s'ha fixat en el fet de compartir la foto del cadàver tot remarcant que l'acusat va «perdre els papers» davant el «relat» que volia donar.
La defensa demana l'absolució
La defensa ha demanat l'absolució perquè considera que l'informe forense no és «infal·lible». Ha dit que és una «opinió» del metge «basada en els seus coneixements, que parla de la «causa més probable» i, per tant, creu que no és una «certesa». També ha al·legat que l'acusat no ha canviat mai de versió i que la investigació feta pels Mossos d'Esquadra ha estat «deficitària».
També ha argumentat que s'ha volgut crear una «aura» al voltant de l'acusat que no és «correcta». Ha insistit que tenien una relació «perfectament normal» i ha remarcat que quan va morir no hi va haver «crits», segons els veïns. Tampoc «signes de forcejament ni de lluita».
La magistrada ha comentat que l'objecte de veredicte s'entregarà dilluns al jurat popular i a partir de llavors, aquest es tancarà per verificar o no tot els punts.