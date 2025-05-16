Successos
Ensurt a Tarragona: incendi d'un pis a tocar d'una gasolinera
El cos de Bombers ja han extingit les flames que haurien afectat dues persones que han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques
Un incendi declarat aquest matí en un segon pis d’un bloc de quatre plantes situat a la cruïlla entre el carrer Jaume I i el carrer Reial, a Tarragona, ha obligat a confinar tres habitatges i ha provocat l’evacuació de dues persones, segons ha informat el cos de Bombers, en una informació que no ha confirmat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 10:31 hores i han desplaçat fins a sis dotacions al lloc dels fets, molt proper a una gasolinera, fet que ha incrementat la preocupació inicial per una possible propagació.
L’incendi, que ha afectat un pis del segon nivell d’un edifici amb planta baixa i quatre pisos, ja ha estat extingit, segons han confirmat fonts dels Bombers. En aquests moments, els efectius continuen treballant en la revisió i ventilació dels espais afectats per assegurar la zona i evitar possibles revifalles.