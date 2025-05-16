Mobilitat
El carrer Ernest Lluch passa a ser de doble sentit de circulació
L’aparcament existent s’ha canviat de costat per poder accedir als vehicles des de la vorera
L’Ajuntament de Tarragona ha impulsat canvis de circulació en diferents punts del barri del Miracle i l’entorn de l’Arrabassada durant els últims mesos. La darrera modificació ha estat al carrer Ernest Lluch, que, des de fa uns dies, ha passat a ser de doble sentit per al trànsit rodat. Fins ara, els cotxes només podien entrar pel passeig Rafael Casanova i sortir pel carrer Montserrat Roig i Fransitorra. Amb aquesta variació, els vehicles ja poden fer-ho per ambdós cantons.
També s’ha eliminat el passadís de vianants provisional que estava pintat a la banda dreta de la filera d’aparcament i aquesta zona d’estacionament s’ha mogut a l’altra banda de la calçada, per poder accedir als cotxes des de la vorera on es troben els edificis. La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, assenyala que aquest canvi en carrer Ernest Lluch facilita l’accés a la platja del Miracle, el Port, el Serrallo i la Part Baixa «evitant la Via Augusta», espai molt concorregut en hores punta.
A més, el doble sentit de circulació «millora» la mobilitat dels vehicles que surten dels dos centres comercials que hi ha a l’entorn d’aquest carrer, el Mercadona i l’Aldi; així com la dels mateixos veïns de la zona. Igualment, Orts remarca altres «aspectes positius», com que el canvi d’ubicació de l’aparcament «permet realitzar un ús més eficient de la via pública». Aquestes modificacions també impliquen una «millora paisatgística», ja que «la línia de vehicles no tapen la zona enjardinada i dona una sensació de més amplitud al carrer».
El passeig marítim Rafael Casanova també ha patit canvis en el tram comprès entre el Fortí de Sant Jordi i la platja del Miracle, a l’altura del carrer Mestre Benaiges; on s’ha construït un nou carril bici. En aquest cas, al contrari que a Ernest Lluch, la via ha passat a de ser de doble sentit a tenir un únic carril de baixada direcció Port. Durant aquests mesos, però, els vehicles no hi poden circular, ja que aquesta zona està tallada per les obres de demolició del mamotreto.
Totes aquestes modificacions s’han dut a terme després que el departament d’Enginyeria de Camins hagi estudiat l’entorn d’aquests carrers i hagi conclòs que «el més convenient per a la seguretat viària i garantir la mobilitat» és aplicar aquestes variacions.
Altres alteracions
A finals de l’any passat, l’Ajuntament va rebre un escrit de queixa signat per uns 200 veïns del barri del Miracle, molestos pels canvis de circulació ocasionats pel nou carril bici del passeig Rafael Casanova. El principal reclam era mantenir els dos sentits, de pujada i de baixada, al carrer Mestre Benaiges, ja que inicialment s’havia previst l’eliminació d’un dels carrils. El consistori tarragoní va acceptar la proposta i també va trobar una solució conjunta amb els veïns per als carrers Robert d’Aguiló i Passatge del Sol.