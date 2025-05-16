Successos
Arriben a Barcelona tres integrants de la missió de la Cambra de Tarragona a Líbia
Tot i l’ensurt, els empresaris no descarten tornar al país l’any vinent si la situació es normalitza
Tres dels nou integrants de la missió de la Cambra de Tarragona que havien quedat atrapats en un hotel de Trípoli (Líbia) pels enfrontaments violents entre milícies al país han arribat a l’aeroport del Prat aquest migdia. Es tracta del cap de la missió, Roberto Barros, i dos empresaris, un d’ells representant de la catalana Taurus.
Barros ha reiterat que, tot i l’espectacularitat dels enfrontaments, en cap moment van tenir por ni sensació real de perill. «Des de l’habitació vam tenir la sensació de veure una pel·lícula forta d’acció amb molts trets i molt soroll, però no vam passar por».
Amb ganes de tornar a casa per descansar, els empresaris no descarten tornar a un país de gent «amable» i amb «moltes possibilitats de negoci».
Els nou integrants de la missió comercial de la Cambra de Tarragona ja són tots a Europa. Tres d’ells han aterrat a l’aeroport del Prat aquest migdia provinents de Roma, on van arribar des de la ciutat de Misrata, i la resta s’han dirigit a d’altres destinacions per motius professionals o personals.
Des de l’àrea d’arribades de la Terminal 1 de l’aeroport del Prat, tant el cap de la missió, Roberto Barros, com un dels empresaris, David Balbás, han celebrat «tornar a casa» i, més enllà del lògic cansament, han dit «estar bé». «Tinc ganes d’arribar a casa per veure la família i descansar i també per canviar-me de roba perquè em van perdre la maleta», ha explicat Barros.
El cap de la missió, com ja va fer a través d’un vídeo aquest dijous, ha explicat que quan van començar els enfrontaments entre milícies els van refugiar al soterrani de l’hotel per motius de seguretat i que després van ser traslladats a l’ambaixada espanyola de la capital de Líbia.
Assegura que en cap moment van tenir sensació de perill ni por, perquè primer van veure els enfrontaments des de l’habitació «com si fos una pel·lícula d’acció» i després ja els van portar a un lloc segur. «Si ens hagués agafat al carrer hagués estat diferent, però des de l’hotel no vam tenir sensació de perill real», ha afegit.
El director internacional de la Cambra de Tarragona, ha agraït l’acompanyament rebut per part del personal de l’ambaixada espanyola a Trípoli i de les forces de seguretat. Aquí, ha apuntat que per viatjar de Trípoli a Misrata es va haver de negociar amb les diferents milícies i que gràcies a les gestions fetes per l’ambaixada van poder arribar a l’aeroport de Misrata «d’una tirada i sense que ningú els molestés».
Tot i la situació viscuda, el cap de la missió ha destacat que els empresaris han quedat contents dels contactes fets el dilluns i dimarts i que alguns d’ells ja parlaven de tornar al país quan es pogués. «Líbia és un país de gent amable amb moltes oportunitats de negoci i quan la situació es normalitzi hi tornarem», ha insistit.
Ho corrobora David Balbás, cap d’exportació de Taurus a l’Àfica i l’Orient Mitjà, que, com Barros, destaca que Líbia és «un país veí ple d’oportunitats de negoci». «Els dos dies que vam poder treballar vam veure un país molt actiu comercialment. Malauradament a nivell polític ha tornat a entrar en una situació d’inestabilitat, però quan es normalitzi hi tornarem segur», ha reblat.