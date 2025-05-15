Universitat
La URV impartirà un màster pioner a Espanya sobre descarbonització
La nova oferta es presenta com una «orientació interdisciplinària i pràctica» en col·laboració amb empreses
La URV oferirà a partir del curs vinent un màster de formació permanent en Gestió de la Descarbonització Industrial i Social. Segons la universitat, es tracta d'una oferta «pionera» per la seva especificitat, amb una «orientació interdisciplinària i pràctica, integrant tecnologia, economia, dret i comunicació», combinant «l'anàlisi científico-tecnològica de la descarbonització amb la comprensió econòmica, legal i social de tot el procés».
El màster s’adreça a estudiants i professionals de diverses disciplines -ciències experimentals, enginyeries, ciències ambientals, economia, dret, comunicació, sociologia, entre d'altres- interessats en expandir els seus coneixements sobre la transició energètica i desenvolupar competències transversals.
L’objectiu, d'acord amb el comunicat de la URV, és formar professionals versàtils que puguin treballar en empreses industrials i energètiques, consultories i serveis professionals, companyies i departaments de comunicació i màrqueting, administracions públiques, organitzacions internacionals, ONGs i start-ups verdes entre d’altres, «tenint en compte que les competències que s’hi desenvolupen -gestió de projectes, visió interdisciplinària, estratègia sostenible o economia circular- són molt demandades a nivell europeu i global».
S'impartirà amb classes presencials i en línia, projectes reals, col·laboracions amb empreses i institucions capdavanteres, i una metodologia centrada en la innovació i el treball en equips. L'objectiu, més que els participants adquireixin les eines per dissenyar estratègies eficients de descarbonització, implementar polítiques sostenibles i impulsar el canvi tant a nivell industrial com social.
Durant el primer i segon semestre del màster, que té l’anglès i el castellà com a llengües de docència, les empreses i entitats col·laboradores oferiran casos reals vinculats a processos de descarbonització. Els estudiants els podran analitzar i treballar de manera col·laborativa. Una aproximació, consideren, que permetrà abordar reptes actuals del sector i aplicar-hi els coneixements adquirits.
A més, aquestes entitats organitzaran activitats complementàries al pla docent, com ara seminaris especialitzats, conferències i visites tècniques, que enriquiran la formació acadèmica amb una visió pràctica i actualitzada. Els Treballs Finals de Màster també es plantejaran en col·laboració amb aquestes entitats, que proposaran temàtiques concretes perquè els alumnes puguin desenvolupar els seus projectes en estreta relació amb la realitat dels processos de descarbonització.