Societat
La Festa del Comerç Just de Tarragona retrà homenatge a l'activista Roser Burillo
Serà el divendres 23 de maig per la tarda a la plaça Corsini
Aquest dijous s’ha presentat la Festa del Comerç Just, que enguany celebra la 24a edició a Tarragona. Serà el divendres 23 de maig a partir de les 17h a la plaça Corsini. La consellera de Cooperació, Cecília Mangini, ha apuntat que «iniciatives com aquesta serveixen per sensibilitzar sobre la importància de revertir les desigualtats i respectar els drets humans per tal, d’entre tots, fer el món una mica millor».
A la Festa del Comerç just enguany es retrà homenatge a la Roser Burillo, activista social i voluntària d’Oxfam Intermón, que va morir l’any passat i durant molt anys havia organitzat l’esdeveniment, i gira a l’entorn del lema Som comerç just i banca ètica a Tarragona, canvia el teu consum i juntes canviarem el món.
Durant tota la tarda es podrà gaudir de les activitats culturals i familiars; de les paradetes habituals de totes les entitats i la lectura del manifest. Les entitats que participen son Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Xarxa Eco, Comitè Óscar Romero, Una finestra al món, AICEC-ADICAE i SETEM Catalunya.