Cultura
La Tabacalera acollirà la segona edició del 'Digital After All' de la mà de Mèdol
Quatre grans instal·lacions immersives utilitzen la llum, el so i les dades com a llenguatges creatius per reflexionar sobre la complexitat del món
La Tabacalera de Tarragona torna a obrir les portes de la mà de Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona com a espai expositiu amb una nova edició de Digital After All. Es tracta d’una mostra d’arts digitals que, del 15 al 18 de maig, transformarà l’antiga fàbrica de tabacs en un ecosistema d’idees, percepcions i imaginaris. En aquesta edició, Mèdol convida el públic a habitar, sentir i repensar la complexitat del món contemporani a través de quatre instal·lacions que utilitzen la llum, el so i la ciència com a llenguatges creatius.
Segons Antònia Folguera, comissària de Sónar + D, l’exposició aborda temes com l’oceà com a cos viu i arxiu climàtic, la microvida marina que sosté el planeta, la tensió entre mite i tecnologia, i la llum com a experiència arquitectònica i emocional. La mostra proposa un diàleg entre natura, percepció i mètode científic.
La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha subratllat «la capacitat de Mèdol per activar espais com la Tabacalera amb propostes innovadores, que interpel·len el públic i el fan partícip de les grans qüestions del nostre temps». I ha afegit: «Apostem per les arts digitals com a eina de reflexió col·lectiva, i per espais com aquest, amb tanta memòria, com a escenari idoni per a noves formes de creació».
«Digital After All és una invitació a escoltar, percebre i habitar la complexitat del present i, potser, intuir els contorns d’un futur possible», afirma Antònia Folguera.
Vicent Fibla, director de Mèdol, destaca «l’alt nivell d’exigència conceptual i tècnica d’aquesta edició de Digital After All». «Estem parlant de peces que combinen de forma molt ambiciosa recerca científica, llenguatge audiovisual de primera línia i una gran capacitat d’evocació poètica», afirma.
Les instal·lacions
Amb la instal·lació Sirenes i Robots, l’oceanògraf tarragoní Joan Llort i el duo vocal Tarta Relena invoquen un ritual sonor que connecta les sirenes de l’Odissea amb els robots Argo que naveguen els oceans recollint dades sobre temperatura de l’aigua. Coneixement i misteri cohabiten a aquesta peça a cavall de la mitologia i les crisis climàtiques del present.
La pionera del disseny sonor Suzanne Ciani -quatre dècades de trajectòria, cinc nominacions als Grammy- i el duet creatiu Desilence són els autors de The Rhythm of the Ocean, una instal·lació audiovisual que convida a reflexionar sobre la bellesa i la fragilitat de l’oceà, així com el paper fonamental que juga en l’equilibri climàtic. Corrents, fluxos i desequilibris es converteixen en una coreografia de sons i llums que apel·len als sentits i a la consciència ambiental.
Amb Thalastasi, l’artista visual Alba G. Corral, el creador sonor Santi Vilanova (Playmodes) i l’estudi creatiu SHOOK han fet equip amb els científics Pablo Sánchez i Vanessa Balagué, de l’Institut de Ciències del Mar, per revelar la importància de la vida microscòpica en l’aigua marina. La peça, que utilitza codi generatiu, disseny 3D i elements visuals i sonors basats en dades científiques de la cadena genètica del microbioma marí, dona visibilitat al paper essencial dels microorganismes en la regulació del clima global. Es tracta d’un projecte desenvolupat en el marc del programa Art & Sea for social change de l’Institut de Ciències del Mar.
Finalment, Lux Domus, del reusenc Josep Poblet, proposa un espai de retorn a la quietud. Aquesta impressionant arquitectura feta de llum evoca el concepte de «domus» com a casa, refugi i espai perceptiu, i tanca el recorregut amb un contrast íntim i pausat.
La mostra s’acompanya d’activitats paral·leles com visites guiades i vermuts musicals amb DJ Wilk.o o la mateixa comissària. El dissabte 17 de maig per la nit, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el trio barceloní TIEMEI presentarà el seu nou disc als exteriors de la Tabacalera, amb visuals en directe de Desilence projectats sobre les sitges de ciment de l’antiga fàbrica de tabacs.
Digital After All s’inaugura aquest dijous 15 de maig a les 19 h. L’entrada a l’exposició i a totes les activitats és gratuïta. L’horari de visita és de 10 a 14 h i de 16 a 20 h des d’aquest dijous 15 al diumenge 18 de maig.