Economia
La missió comercial tarragonina atrapada a Líbia ja és a l'aeroport a punt per ser repatriada
El director d'Internacional de la Cambra de Comerç de Tarragona afirma que malgrat tot les empreses estan «satisfetes»
Les nou persones que formen part de l'expedició comercial organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona que porten dos dies atrapats a Trípoli (Líbia) a causa d'un conflicte amb milícies han començat el procés de repatriació. En un vídeo facilitat per l'ens cameral aquest dijous al vespre, el seu director d'Internacional, Roberto Barros, ha explicat que ja són a l'aeroport a punt per sortir del país africà. Barros ha reiterat que es troben bé de salut i ha agraït el tracte rebut per l'ambaixada espanyola al Líban. Així mateix, malgrat l'incident, ha afirmat que les vuit empreses que han participat en l'expedició estan "satisfetes, han fet molt bones reunions i estan contentes amb les possibilitats que ofereix el país".
Així, tal com ha detallat Barros, les companyies pensen en tornar a Líbia "si l'ambient no s'enrareix". A banda, ha destacat "l'hospitalitat" dels interlocutors libis, que "s'han preocupat per la situació" i han vetllat perquè no tinguessin cap problema. "Ha estat complicat però al final ha sortit bé", ha assegurat.
El grup havia quedat atrapat en un hotel de Trípoli enmig del conflicte amb milícies que viu el país. Hi havien arribat dilluns i les hostilitats a la zona els van obligar a confinar-se unes hores al soterrani de l'hotel per raons de seguretat. Posteriorment, ja aquest dimecres al matí, van poder tornar a les habitacions i més tard van poder ser traslladats a l'ambaixada espanyola a Trípoli, on han passat la darrera nit.
Segons va explicar l'ens cameral tarragoní, els afectats són vuit exportadors -quatre catalans i quatre de la resta de l'Estat- i el director d'Internacional de la Cambra, Roberto Barros. A l'establiment hi havia hostes de diferents nacionalitats protegits per la policia diplomàtica líbia. Fonts del Ministeri d'Exteriors van explicar que consten 160 ciutadans espanyols a Líbia, la majoria de famílies hispano-líbies que en el passat han rebutjat ser evacuades en cas de conflicte. També van indicar que l'ambaixada està en contacte permanent amb 45 espanyols que es troben al país per motius laborals, gairebé la meitat dels quals acollits a la residència de l'ambaixador, i la resta a hotels.
Missió comercial
Tal com va informar aquest dimarts la cambra en paraules del mateix Barros, "Líbia és un mercat força atractiu per a les empreses espanyoles gràcies a la demanda, centrada sobretot en la reconstrucció, per la qual cosa els productes i serveis relacionats amb materials de construcció, alimentació, mobiliari, parament de la llar, ferreteria, derivats del petroli..., són molt apreciats". "Hem de tenir en compte que en els darrers anys l'accés al país ha estat complicat, això explica que ara les oportunitats de negoci siguin destacables i els exportadors siguin molt benvinguts", va remarcar Barros.
Les missions internacionals de la Cambra de Comerç de Tarragona són habituals. En els pròxims mesos en tenen de projectades a l'Àfrica i Amèrica. Aquest maig hi ha previst un viatge a Zàmbia i Zimbàbue; al juny a Etiòpia, Cap Verd, Veneçuela, Costa d'Ivori i Ghana; i a Camerun, Gabón, Madagascar, Maurici i Reunió al setembre.