Política
L'Ajuntament de Tarragona i el comitè d'empresa insten FCC a aplicar el conveni signat
El consistori envia un document a l'empresa on li garanteix que no hauria de fer-se càrrec de les diferències salarials
L'Ajuntament de Tarragona i el comitè d'empresa del servei de neteja de la ciutat han instat l'empresa concessionària, FCC, a que apliqui el conveni laboral que s'hauria signat a principis d'abril. L'acord estableix un increment salarial del 3,5% per als treballadors, entre altres millores. En canvi, les bases del nou concurs que està pendent de resoldre's apunten a una millora del 2,5%.
Les incerteses sobre quina empresa assumirà el nou contracte haurien portat a FCC a reclamar garanties al consistori per si, amb l'arribada d'una nova adjudicatària, li tocaria pagar aquesta diferència de l'1%.
Un extrem que l'alcalde Rubén Viñuales ha rebutjat perquè el conveni signat seguiria vigent i l'assumiria la companyia que gestioni el servei.
En la carta enviada a FCC, el consistori ha argumentat: «en aquest context de negociació, i amb la voluntat d'aconseguir la signatura de conveni volem comunicar-li que, després d’una anàlisi dels increments mitjans pactats dins l'àmbit territorial i sectorial que ens ocupa, podem concloure que l'increment retributiu del 3,5% i del resta de condicions pactades, es troba dins l'ordre de magnitud dels increments estàndard o ordinaris que entenem poden ser assumits per l'empresa sense que això comporti risc econòmic per a l'actual contractista, sempre que es tracti de negociacions legítimes, no abusives i responsables en quant a les condicions laborals, i sempre que no impliquin increments que puguin ser considerats fora del marc de la bona fe negociadora, fet que es pot concloure de manera indubtable a partir de les consideracions exposades».
L'1% de diferència entre el conveni pactat i l'increment previst al nou contracte el consistori estima que són uns 100.000 euros.
Pel que fa a una possible vaga, el president del comitè d'empresa, Luís Blanco, ha assegurat que no està convocada i que no hi volen arribar. Tot i això, Blanco ha manifestat que no donen gaire temps a FCC perquè respongui a la missiva, de forma positiva, i comenci a aplicar el nou conveni. «Prefereixo ser optimista. A ningú li agrada la vaga», ha asseverat.